Gonschor, BMW : "C'est pourquoi nous faisons un lifting tous les deux ans".

Le fait que Toprak Razgatlioglu roule pour BMW en 2024 n'est pas seulement une chance énorme pour le constructeur allemand, cela le met aussi face à ses responsabilités. En effet, tout le monde dans le paddock est d'accord pour dire que ce n'est pas la faute des pilotes si BMW n'a jamais remporté le titre depuis sa première participation au championnat du monde de Superbike en 2009 et n'a gagné qu'une seule médaille - Marco Melandri a terminé troisième du championnat en 2012.

Afin d'être mieux armé pour les tâches futures, BMW a été restructuré depuis le printemps dernier. Sous la direction générale du directeur du sport automobile Marc Bongers, un poste de directeur technique a été créé, occupé par Christian Gonschor.

Gonschor a été chargé, entre autres, d'optimiser l'organisation technique du travail de développement et d'essai. Ainsi, sous sa direction, différentes équipes spécialisées ont été créées pour les domaines des tests, du châssis, du moteur, de l'électronique et de l'aérodynamique. Ces équipes sont principalement basées à Munich, où elles disposent de leurs propres ateliers, de motos d'essai et de développement, de bancs d'essai et de souffleries offrant de bonnes conditions pour le développement et les essais de la M1000RR et des nouveaux composants de course. Côté moteur, cela se fait en étroite collaboration avec l'usine BMW de Berlin.

Gonschor a étudié le génie mécanique et a obtenu son diplôme en 2003. "J'ai toujours voulu créer des motos", a-t-il raconté lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "Le seul constructeur en Allemagne est BMW, alors j'ai quitté ma ville natale dans le centre de l'Allemagne pour aller à Munich, dans le sud. Depuis, j'ai toujours travaillé pour BMW Motorrad. J'ai commencé comme ingénieur châssis pour la première S1000RR, sortie en 2009. En 2011 et 2012, j'avais déjà travaillé en championnat du monde Superbike pour Melandri et Haslam. À l'époque, nous avions réalisé une bonne saison, mais nous avions manqué le titre. Il s'agit de terminer cette mission, mon objectif est clair. Dans les années intermédiaires, j'ai travaillé pour d'autres projets, je suis heureux d'être de retour dans le paddock".

"La saison passée n'a pas commencé comme nous l'espérions en tant que marque BMW", a décrit Gonschor. "Marc Bongers, le Dr Markus Schramm et moi-même avons donc discuté de ce que nous devions entreprendre pour progresser à l'avenir. En fin de compte, ces deux-là m'ont demandé si j'accepterais de prendre le poste de directeur technique. La blessure de Michael van der Mark à Assen en 2023 a été un désastre pour nous. Il connaissait déjà la moto et est un bon pilote de développement. Nous avons regardé comment tirer le meilleur parti de la situation, mais nous nous sommes aussi immédiatement tournés vers 2024. Nous voulons commencer cette saison dans une meilleure position".

La nouvelle équipe de test sera organisée et utilisée directement par BMW Motorrad Motorsport. "L'un des avantages est que l'équipe d'essai peut se concentrer entièrement sur le travail d'essai en piste, indépendamment des engagements en course", a expliqué Gonschor. "L'accent est mis sur notre projet WorldSBK, mais à moyen terme, c'est l'ensemble de notre département de sport automobile qui profite de l'établissement de nouveaux composants de course".

Deux anciens pilotes de MotoGP, Sylvain Guintoli, ex-champion du monde, et Bradley Smith, ont été engagés comme pilotes d'essai.



"Si cela s'avère nécessaire, les deux pourront effectuer des tests 24 heures sur 24", a noté le directeur technique. "Bradley a déjà parcouru plusieurs milliers de kilomètres pour nous, mais nous sommes heureux d'avoir Sylvain depuis janvier. Lors du test de Jerez, nous verrons pour la première fois six pilotes BMW en piste. Beaucoup de pièces doivent être développées, les deux sont très occupés, nous les envoyons souvent sur la piste. Nous avons remarqué qu'il manquait certaines pièces pour compléter le tableau. C'est pourquoi nous avons besoin de cette équipe de test. C'est aussi important pour montrer aux équipes de course que nous sommes derrière elles et que nous mettons les bouchées doubles. C'est pourquoi nous sortons aussi tous les deux ans un lifting de notre moto".