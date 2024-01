Gonschor, BMW: "Ecco perché un lifting ogni due anni".

Il fatto che Toprak Razgatlioglu correrà per la BMW nel 2024 non è solo un'enorme opportunità per la casa tedesca, ma anche una responsabilità per lui. Perché tutti nel paddock concordano sul fatto che non è colpa dei piloti se BMW non ha mai vinto il titolo e ha conquistato solo una medaglia dalla sua prima apparizione nel campionato mondiale Superbike nel 2009 - Marco Melandri è arrivato terzo nel campionato mondiale 2012.

Per essere meglio attrezzata per i compiti futuri, dalla scorsa primavera BMW si è riorganizzata. Sotto la direzione generale del Direttore Motorsport Marc Bongers, è stata creata la posizione di Direttore Tecnico, assunta da Christian Gonschor.

Tra le altre cose, Gonschor è stato incaricato di ottimizzare l'organizzazione tecnica del lavoro di sviluppo e collaudo. Sotto la sua guida, sono stati creati diversi team specializzati per le aree di collaudo, telaio, motore, elettronica e aerodinamica. Questi team hanno sede principalmente a Monaco di Baviera, dove dispongono di officine, moto di prova e di sviluppo, banchi di prova e gallerie del vento, offrendo buone condizioni per lo sviluppo e il collaudo della M1000RR e dei nuovi componenti da corsa. Per quanto riguarda il motore, il lavoro viene svolto in stretta collaborazione con lo stabilimento BMW di Berlino.

Gonschor ha studiato ingegneria meccanica e si è laureato nel 2003. "Ho sempre voluto creare moto", ha detto a SPEEDWEEK.com durante l'incontro. "L'unico produttore in Germania è BMW, così mi sono trasferito dalla mia città natale nella Germania centrale a Monaco, nel sud. Da allora ho sempre lavorato per BMW Motorrad. Ho iniziato come ingegnere del telaio per la prima S1000RR, uscita nel 2009. Nel 2011 e 2012 ho già lavorato nel campionato mondiale Superbike per Melandri e Haslam. All'epoca abbiamo disputato una buona stagione, ma abbiamo mancato il titolo. Devo portare a termine questa missione, il mio obiettivo è chiaro. Negli anni successivi ho lavorato su altri progetti, quindi sono contento di essere tornato nel paddock".

"La scorsa stagione non è iniziata come ci aspettavamo come marchio BMW", ha detto Gonschor. "Così Marc Bongers, il dottor Markus Schramm e io abbiamo parlato di ciò che dobbiamo affrontare per il futuro al fine di andare avanti. Alla fine mi hanno chiesto di assumere la carica di Direttore Tecnico". L'infortunio di Michael van der Mark ad Assen 2023 è stato un disastro per noi. Conosceva già la moto ed è un buon pilota di sviluppo. Abbiamo valutato come sfruttare al meglio la situazione, ma abbiamo anche guardato subito al 2024. Vogliamo iniziare questa stagione in una posizione migliore".

Il nuovo test team sarà organizzato e impiegato direttamente da BMW Motorrad Motorsport. "Uno dei vantaggi è che il test team può concentrarsi completamente sul lavoro di prova in pista, indipendentemente dagli impegni di gara", ha spiegato Gonschor. "L'attenzione è concentrata sul nostro progetto WorldSBK, ma a medio termine tutto il nostro reparto motorsport beneficerà della creazione di nuovi componenti da corsa."

Due ex piloti della MotoGP, l'ex campione del mondo Sylvain Guintoli e Bradley Smith, sono stati ingaggiati come collaudatori.



"Se necessario, i due possono effettuare test 24 ore su 24", ha dichiarato il Direttore Tecnico. "Bradley ha già percorso diverse migliaia di chilometri per noi e ora siamo felici di avere anche Sylvain da gennaio. Nei test di Jerez vedremo per la prima volta in pista sei piloti BMW. Molte parti devono essere sviluppate, i due sono molto impegnati, li mandiamo spesso in pista. Ci siamo resi conto che mancano alcune parti per completare il quadro. Ecco perché abbiamo bisogno di questo team di collaudo. È anche importante dimostrare ai team di gara che siamo al loro fianco e che stiamo dando il massimo. Ecco perché ogni due anni presentiamo anche un lifting della nostra moto".