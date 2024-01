Gonschor, BMW: "É por isso que se faz um facelift de dois em dois anos"

A BMW definiu um novo rumo para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. A SPEEDWEEK.com falou com o novo Diretor Técnico Christian Gonschor.

O facto de Toprak Razgatlioglu ir correr pela BMW em 2024 não é apenas uma grande oportunidade para o fabricante alemão, mas também coloca o ónus sobre ele. Porque todos no paddock concordam que não é culpa dos pilotos o facto de a BMW nunca ter ganho o título e apenas uma medalha desde a sua primeira aparição no Campeonato do Mundo de Superbike em 2009 - Marco Melandri foi terceiro no Campeonato do Mundo de 2012.

A fim de estar melhor equipada para as tarefas futuras, a BMW foi reorganizada desde a primavera passada. Sob a direção geral do Diretor de Desportos Motorizados Marc Bongers, foi criado o cargo de Diretor Técnico, assumido por Christian Gonschor.

Entre outras coisas, Gonschor foi encarregado de otimizar a organização técnica do trabalho de desenvolvimento e testes. Sob a sua direção, foram criadas várias equipas especializadas para as áreas de testes, chassis, motor, eletrónica e aerodinâmica. Estas equipas estão principalmente sediadas em Munique, onde têm as suas próprias oficinas, motos de teste e desenvolvimento, bancos de ensaio e túneis de vento, proporcionando boas condições para o desenvolvimento e teste da M1000RR e de novos componentes de competição. No que respeita ao motor, isto é feito em estreita cooperação com a fábrica da BMW em Berlim.

Gonschor estudou engenharia mecânica e licenciou-se em 2003. "Sempre quis criar motas", disse ele à SPEEDWEEK.com durante a reunião. "O único fabricante na Alemanha é a BMW, por isso mudei-me da minha cidade natal, no centro da Alemanha, para Munique, no sul. Desde então, trabalhei sempre para a BMW Motorrad. Comecei como engenheiro de chassis da primeira S1000RR, que saiu em 2009. Em 2011 e 2012 já trabalhei no Campeonato do Mundo de Superbike para o Melandri e o Haslam. Fizemos uma boa temporada nessa altura, mas falhámos o título. Tenho de cumprir esta missão, o meu objetivo é claro. Nos anos que se seguiram, trabalhei noutros projectos, por isso estou contente por estar de volta ao paddock."

"A época passada não começou como esperávamos para a marca BMW", disse Gonschor. "Por isso, Marc Bongers, o Dr. Markus Schramm e eu falámos sobre o que precisamos de fazer para o futuro, de forma a seguirmos em frente. Por fim, estes dois perguntaram-me se eu aceitaria o cargo de Diretor Técnico. A lesão de Michael van der Mark em Assen 2023 foi um desastre para nós. Ele já conhecia a mota e é um bom piloto de desenvolvimento. Analisámos como poderíamos tirar o melhor partido da situação, mas também olhámos imediatamente para 2024. Queremos começar esta época numa posição melhor".

A nova equipa de testes será organizada e implementada diretamente pela BMW Motorrad Motorsport. "Uma das vantagens é que a equipa de testes pode concentrar-se totalmente no trabalho de testes em pista, independentemente dos compromissos de corrida", explicou Gonschor. "O foco está no nosso projeto WorldSBK, mas a médio prazo todo o nosso departamento de desporto motorizado irá beneficiar da criação de novos componentes de corrida."

Dois antigos pilotos de MotoGP, o ex-campeão mundial Sylvain Guintoli e Bradley Smith, foram contratados como pilotos de testes.



"Se necessário, os dois podem testar 24 horas por dia", disse o Diretor Técnico. "Bradley já percorreu vários milhares de quilómetros para nós e agora estamos felizes por ter Sylvain também desde janeiro. No teste de Jerez vamos ver seis pilotos da BMW em pista pela primeira vez. Muitas peças têm de ser desenvolvidas, os dois estão muito ocupados, mandamo-los frequentemente para a pista. Apercebemo-nos de que faltam algumas peças para completar o quadro. É por isso que precisamos desta equipa de testes. Também é importante mostrar às equipas de competição que as apoiamos e que estamos a todo o vapor. É por isso que também lançamos um facelift da nossa mota de dois em dois anos."