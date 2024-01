Nouvelles encoches : plus on les utilise, plus elles sont agressives

Lors de la finale du SBK 2023 à Jerez, les pilotes ont été confrontés pour la première fois sur le circuit andalou aux nouvelles bordures, appelées "kerbs" dans le jargon de la course. Les "200N Kerbs" ont été installés pour la première fois sur le circuit italien et sont donc également appelés "Misano Kerbs". Elles sont obligatoires en tant que norme, mais pour l'instant uniquement sur les nouveaux circuits GP. Mais les autres circuits GP suivent pas à pas, avec de plus en plus de virages par piste, lorsque des transformations et des mesures de sécurité supplémentaires sont prévues - comme en 2022 sur le Sachsenring.

"On a l'intention d'appliquer ce standard des nouvelles encoches de Misano 200N partout à l'avenir", a souligné Franco Uncini à SPEEDWEEK.com. L'Italien a été champion du monde 500 cm3 en 1982 sur la Suzuki RG500 de l'équipe de Roberto Gallina et, jusqu'à fin 2022, a été pendant près de 20 ans le Safety Officer FIM des Grands Prix moto et, à ce titre, responsable de l'homologation des circuits GP.

"Les nouveaux crans ont une largeur de 1500 millimètres et une hauteur maximale de 50 millimètres", a rapporté Uncini. "J'ai opté pour la désignation 200N parce qu'elles doivent avoir une largeur d'au moins 2000 millimètres. Cette dimension se compose d'une encoche de 1500 mm de large et d'un ourlet ou d'un bord d'au moins 500 mm de large. Le 'N' signifie négatif, car le bord descend de 50 mm. Si la bordure descend plus, c'est mieux".

"Les médias ont beaucoup écrit sur ces encoches, sur leur angle aigu", a raconté le champion du monde Superbike Jonathan Rea, qui, comme presque tous les autres pilotes du Championnat du monde Superbike, effectuera des essais à Jerez mercredi et jeudi. "Tout le monde peut imaginer comment les photographes peuvent représenter cela. De telles photos ont été prises sans le béton de l'autre côté et tu t'étonnes de l'angle quand tu vois ça. Mais nous passons par-dessus depuis l'autre côté. Ces entailles sont vraiment correctes - plus tu les utilises, plus elles deviennent agressives".