Nuovi intagli: più li si usa, più diventano aggressivi

Ben tre anni fa, a Misano è stato installato un nuovo standard per i cordoli. Franco Uncini ci spiega i retroscena, Jonathan Rea mette in prospettiva i cambiamenti.

In occasione della finale della SBK 2023 a Jerez, i piloti hanno dovuto fare i conti con i nuovi cordoli, noti come "kerbs" nel gergo delle corse, per la prima volta sulla pista andalusa. I "cordoli 200N" sono stati installati per la prima volta sulla pista italiana e sono quindi noti anche come "cordoli di Misano". Sono prescritti come standard, ma per il momento solo sui nuovi circuiti GP. Tuttavia, i restanti circuiti GP seguiranno passo dopo passo, con un numero sempre maggiore di curve per pista, quando saranno previste modifiche e ulteriori precauzioni di sicurezza, come ad esempio al Sachsenring nel 2022.

"L'intenzione è di applicare questo standard dei nuovi cordoli di Misano 200N ovunque in futuro", ha sottolineato Franco Uncini a SPEEDWEEK.com. L'italiano è stato campione del mondo 500cc con la Suzuki RG500 del team di Roberto Gallina nel 1982 ed è stato responsabile della sicurezza FIM nei Gran Premi di motociclismo per quasi 20 anni fino alla fine del 2022, ruolo in cui era responsabile dell'omologazione dei circuiti GP.

"I nuovi cordoli hanno una larghezza di 1500 millimetri e un'altezza massima di 50 millimetri", ha riferito Uncini. "Ho deciso la denominazione 200N perché devono essere larghi almeno 2000 millimetri. Questa dimensione è composta dall'intaglio largo 1500 mm e da una cucitura o bordo largo almeno 500 mm. La "N" significa negativo, perché il bordo si abbassa di 50 mm. Se il bordo si abbassa di più, è meglio".

"I media hanno scritto molto su questi cordoli, sui loro angoli acuti", ha detto il campione record della Superbike Jonathan Rea, che, come quasi tutti gli altri piloti del Campionato Mondiale Superbike, effettuerà i test a Jerez mercoledì e giovedì. "Tutti possono immaginare come i fotografi possano ritrarre tutto questo. Foto come questa sono state scattate senza il cemento dall'altra parte e quando le vedi ti chiedi quale sia l'angolazione. Ma noi ci passiamo sopra dall'altro lato. Questi cordoli sono davvero ok: più li si usa, più diventano aggressivi".