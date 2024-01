Novos entalhes: quanto mais os utilizar, mais agressivos se tornam

Na final da SBK 2023 em Jerez, os pilotos tiveram de lidar com os novos lancis, conhecidos como "kerbs" na gíria das corridas, pela primeira vez na pista andaluza. Os "lancis 200N" foram instalados pela primeira vez na pista em Itália e, por isso, também são conhecidos como "lancis de Misano". São prescritos como padrão, mas, por enquanto, apenas nos novos circuitos de GP. No entanto, os restantes circuitos de GP seguirão passo a passo, com cada vez mais curvas por pista, quando estiverem planeadas modificações e precauções de segurança adicionais - como no Sachsenring em 2022.

"A intenção é aplicar este padrão dos novos lancis de Misano 200N em todo o lado no futuro", sublinhou Franco Uncini ao SPEEDWEEK.com. O italiano foi Campeão do Mundo de 500cc na Suzuki RG500 da equipa de Roberto Gallina em 1982 e foi FIM Safety Officer no Grande Prémio de Motociclismo durante quase 20 anos até ao final de 2022, função na qual foi responsável pela homologação dos circuitos de GP.

"Os novos lancis têm uma largura de 1.500 milímetros e uma altura máxima de 50 milímetros", explica Uncini. "Decidi a designação 200N porque devem ter pelo menos 2000 milímetros de largura. Esta dimensão é composta pelo entalhe de 1500 mm de largura e por uma costura ou borda com pelo menos 500 mm de largura. O "N" significa negativo, porque o rebordo desce 50 mm. Se o rebordo descer mais, é melhor".

"Muito tem sido escrito nos media sobre estes lancis, sobre os seus ângulos agudos", disse o campeão recordista de Superbike Jonathan Rea, que, tal como quase todos os outros pilotos do Campeonato do Mundo de Superbike, vai testar em Jerez na quarta e quinta-feira. "Toda a gente pode imaginar como os fotógrafos podem retratar isto. Fotografias como esta foram tiradas sem o betão do outro lado e quando o vemos ficamos a pensar no ângulo. Mas nós passamos por cima do outro lado. Estes lancis são realmente bons - quanto mais os usamos, mais agressivos se tornam".