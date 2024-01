Shaun Muir, chef de l'équipe BMW : "Seul Toprak le sait".

Avant les tests de Jerez et Portimao, Shaun Muir, le patron de ROKiT-BMW, estime que son équipe est bien placée. Pour lui, la situation de départ est très différente de celle du début de l'année dernière. "Nous avons fait un grand pas en avant, avec l'équipe de test, la qualité des pilotes et l'engagement de Toprak", assure Muir. "Néanmoins, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous savons où nous en sommes avec notre package, le développement avance bien. Mais nous devons nous améliorer cette année, cela ne fait aucun doute".

BMW se présente au championnat du monde Superbike 2024 avec deux équipes de référence égales. ROKiT BMW Motorrad et Bonovo action vont-elles collaborer encore plus étroitement en 2024 ? "Nous avons déjà échangé beaucoup de données par le passé. Nous sommes au même niveau, avec un matériel identique. Les quatre pilotes ont des contrats d'usine et sont sur un pied d'égalité", a précisé le Britannique à SPEEDWEEK.com.

Lors des tests, il serait important d'avoir des conditions sèches afin que la nouvelle recrue Toprak Razgatlioglu puisse effectuer un maximum de tours sur la M1000RR et s'habituer à la moto. Début décembre de l'année dernière, lorsque le Turc a eu l'occasion de faire ses premières expériences avec la Superbike bavaroise, les conditions météorologiques étaient loin d'être optimales : tant à Jerez et Portimao que lors du test de dernière minute à Valence, l'équipe d'usine BMW a rencontré des conditions pluvieuses.

"De plus, nous étions limités par la situation contractuelle de Toprak. Mais c'était comme ça, nous l'avons accepté", explique Muir avec le recul. "Chaque minute que Toprak obtient sur la moto est très précieuse. Nous avions besoin de cette première expérience en décembre, par exemple pour ajuster son ergonomie - le positionnement du réservoir et de la selle. Nous avons eu très peu de temps pour cela, la météo était malheureusement mauvaise. Maintenant, nous serons à Jerez les 24 et 25 janvier. Dans l'ensemble, nous ne sommes pas encore tout à fait là où nous aimerions être, il y a encore beaucoup de choses à faire".

De nombreuses équipes du championnat du monde de Superbike ont renouvelé leur personnel pour 2024, et Marc VDS Ducati est un nouveau venu. Les nouvelles règles, comme le poids minimum de la moto et du pilote tout habillé, ont également une influence sur les rapports de force dans ce championnat proche de la série. La tension est grande avant le début de la saison, le 23 février à Phillip Island. "Je suis impatient de voir comment le poids d'Alvaro Bautista va fonctionner", déclare Muir, curieux. "En même temps, nous avons six Ducati rapides sur la grille de départ. Sam Lowes peut être très rapide, Danilo Petrucci a trouvé son rythme l'an dernier. Et si Remy Gardner parvient à conserver sa forme de la fin de la saison dernière pour la nouvelle, il sera lui aussi très fort. Honnêtement, chaque podium sera très disputé. Nous ne savons pas si Jonathan Rea pourra s'adapter à sa moto et s'il sera en mesure de gagner les deux derniers dixièmes de seconde - nous savons tous à quel point c'est difficile. Toprak peut-il faire de même avec la BMW ? La situation de poids de Bautista, Jonathan avec la Yamaha - nous verrons, c'est très excitant".

Compte tenu de ces faits, comment Muir évalue-t-il les chances de Toprak de remporter le championnat du monde ? "Il est réaliste de penser que nous allons gagner des courses et monter très souvent sur le podium. Mais nous en sommes à notre première année ensemble, il faut du temps pour s'adapter. Quoi qu'il en soit, nous adapterons la moto en fonction des besoins de Toprak. Gagner le championnat du monde 2024 est une très grande tâche, seul Toprak sait s'il peut le faire".