Shaun Muir, team principal BMW: "Solo Toprak lo sa".

Shaun Muir, Team Principal di ROKiT-BMW, si aspetta un Campionato Mondiale Superbike estremamente competitivo nel 2024. Per lui è indispensabile un miglioramento significativo della M1000RR e ritiene che Toprak Razgatlioglu sia in grado di conquistare vittorie e molti podi.

In vista dei test di Jerez e Portimao, il boss di ROKiT-BMW Shaun Muir ritiene che la sua squadra sia ben posizionata. Per lui, la posizione di partenza è completamente diversa rispetto all'inizio dello scorso anno. "Abbiamo fatto un grande passo avanti, con il test team, la qualità dei piloti e l'ingaggio di Toprak", afferma Muir. "Tuttavia, abbiamo ancora molto lavoro da fare. Sappiamo a che punto siamo con il nostro pacchetto e lo sviluppo sta procedendo bene. Ma quest'anno dobbiamo migliorare, non c'è dubbio".

BMW parteciperà al Campionato del Mondo Superbike 2024 con due team di riferimento su un piano di parità. ROKiT BMW Motorrad e Bonovo action collaboreranno ancora più strettamente nel 2024? "Abbiamo già scambiato molti dati in passato. Siamo allo stesso livello, con materiale identico. Tutti e quattro i piloti hanno contratti di lavoro e sono sullo stesso piano", ha detto il britannico a SPEEDWEEK.com.

Le condizioni di asciutto sarebbero importanti per i test, in modo che il nuovo arrivato Toprak Razgatlioglu possa completare il maggior numero possibile di giri sulla M1000RR e familiarizzare con la moto. All'inizio di dicembre dello scorso anno, quando il turco ha avuto l'opportunità di fare la sua prima esperienza sulla superbike bavarese, il tempo era tutt'altro che ideale: il team BMW works ha incontrato condizioni di pioggia a Jerez e Portimao, oltre che al test di Valencia, che è stato rinviato con poco preavviso.

"Inoltre, siamo stati limitati in anticipo a causa della situazione contrattuale di Toprak. Ma è andata così, l'abbiamo accettato", dice Muir guardando al passato. "Ogni minuto che Toprak passa sulla moto è molto prezioso. L'esperienza iniziale di dicembre ci è servita, ad esempio, per regolare la sua ergonomia, il posizionamento del serbatoio e della sella. Abbiamo avuto poco tempo per farlo, purtroppo il tempo era pessimo. Ora siamo a Jerez il 24 e 25 gennaio. Tutto sommato, non siamo ancora al punto in cui vorremmo essere, c'è ancora molto da fare".

Molti team del Campionato Mondiale Superbike hanno riorganizzato le loro formazioni per il 2024, e Marc VDS Ducati è uno dei nuovi arrivati. Le nuove regole, come il peso minimo della moto e del pilota in kit completo, hanno anche un impatto sull'equilibrio di potenza nel campionato di serie. L'eccitazione in vista dell'apertura della stagione a Phillip Island il 23 febbraio è alta. "Sono curioso di vedere come funziona la situazione del peso per Alvaro Bautista", ha detto Muir. "Allo stesso tempo, abbiamo sei Ducati veloci in griglia. Sam Lowes può essere molto veloce, Danilo Petrucci ha trovato il suo ritmo l'anno scorso. E se Remy Gardner riuscirà a mantenere la sua forma dalla fine della scorsa stagione a quella nuova, sarà forte anche lui. Ad essere onesti, ogni podio sarà molto combattuto. Non sappiamo quanto Jonathan Rea riuscirà ad adattarsi alla sua moto e se sarà in grado di spremere gli ultimi due decimi di secondo - sappiamo tutti quanto sia difficile. Riuscirà Toprak a fare lo stesso con la BMW? La situazione del peso con Bautista, Jonathan con la Yamaha - vedremo, è molto eccitante".

Alla luce di questi fatti, come valuta Muir le possibilità di Toprak di vincere il campionato del mondo? "È realistico che vinceremo delle gare e saliremo sul podio molto spesso. Ma siamo al primo anno insieme, ci vuole tempo per adattarsi. A prescindere da tutto, adatteremo la moto in base alle esigenze di Toprak. Vincere il Campionato del Mondo 2024 è un compito molto grande, solo Toprak sa se può farlo".