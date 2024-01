Shaun Muir, Diretor da Equipa BMW: "Só Toprak sabe isso"

O Diretor de Equipa da ROKiT-BMW, Shaun Muir, espera um Campeonato do Mundo de Superbike muito competitivo em 2024. Para ele, uma melhoria significativa com a M1000RR é uma obrigação, e acredita que Toprak Razgatlioglu é capaz de alcançar vitórias e muitos lugares no pódio.

Antes dos testes em Jerez e Portimão, o chefe da ROKiT-BMW, Shaun Muir, acredita que a sua equipa está bem posicionada. Para ele, a posição de partida é completamente diferente da registada no início do ano passado. "Demos um grande passo em frente - com a equipa de testes, a qualidade dos pilotos e a contratação de Toprak", tem a certeza Muir. "No entanto, ainda temos muito trabalho a fazer. Sabemos em que ponto estamos com o nosso pacote e o desenvolvimento está a progredir bem. Mas temos de melhorar este ano, não há dúvida sobre isso."

A BMW vai competir no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 com duas equipas de referência em pé de igualdade. A ROKiT BMW Motorrad e a Bonovo Action vão trabalhar em conjunto de forma ainda mais estreita em 2024? "Já trocámos muitos dados no passado. Estamos ao mesmo nível, com material idêntico. Todos os quatro pilotos têm contratos de trabalho e estão em pé de igualdade", disse o britânico à SPEEDWEEK.com.

As condições secas seriam importantes para os testes, para que o recém-chegado Toprak Razgatlioglu, em particular, pudesse completar o maior número possível de voltas com a M1000RR e familiarizar-se com a moto. No início de dezembro do ano passado, quando o turco teve a oportunidade de ganhar a sua primeira experiência com a superbike bávara, o tempo estava tudo menos ideal: a equipa de trabalho da BMW deparou-se com condições de chuva em Jerez e Portimão, bem como no teste em Valência, que foi adiado a curto prazo.

"Para além disso, estávamos limitados de antemão devido à situação contratual de Toprak. Mas foi assim que aconteceu, aceitámos a situação", diz Muir, olhando para trás. "Cada minuto que Toprak passa em cima da mota é muito valioso. Precisávamos desta experiência inicial em dezembro, por exemplo, para ajustar a sua ergonomia - o posicionamento do depósito e do assento. Tivemos muito pouco tempo para isso, infelizmente o tempo estava mau. Agora estamos em Jerez a 24 e 25 de janeiro. Em suma, ainda não estamos onde gostaríamos de estar, ainda há muito a fazer."

Muitas equipas do Campeonato do Mundo de Superbike reorganizaram os seus alinhamentos para 2024, sendo a Marc VDS Ducati uma das recém-chegadas. As novas regras, como o peso mínimo da mota e do piloto com o equipamento completo, também têm um impacto no equilíbrio de forças no campeonato baseado em séries. O entusiasmo antes da abertura da época em Phillip Island, a 23 de fevereiro, é grande. "Estou curioso para ver como a situação do peso funciona para Alvaro Bautista", disse Muir. "Ao mesmo tempo, temos seis Ducati rápidas na grelha. Sam Lowes pode ser muito rápido, Danilo Petrucci encontrou o seu ritmo no ano passado. E se Remy Gardner conseguir manter a sua forma do final da época passada para a nova época, ele também vai ser forte. Para ser honesto, todos os pódios serão muito disputados. Não sabemos até que ponto Jonathan Rea será capaz de se adaptar à sua mota e se será capaz de espremer os últimos dois décimos de segundo - todos sabemos como isso é difícil. Será que Toprak pode fazer o mesmo com a BMW? A situação do peso com Bautista, Jonathan com a Yamaha - veremos, é muito emocionante."

Tendo em conta estes factos, como é que Muir avalia as hipóteses de Toprak vencer o campeonato do mundo? "É realista pensar que vamos ganhar corridas e estar no pódio muitas vezes. Mas estamos no nosso primeiro ano juntos, é preciso tempo para nos adaptarmos. Seja como for, vamos adaptar a mota às necessidades de Toprak. Ganhar o Campeonato do Mundo de 2024 é uma tarefa muito grande, só Toprak sabe se o consegue fazer."