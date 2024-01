Philipp Öttl: Prueba de asiento en la versión de competición de Yamaha

En Jerez, en el extremo sur de España, el tiempo será perfecto toda la semana. Las pruebas del miércoles y el jueves tendrán lugar con temperaturas superiores a los 20 grados centígrados, lo que proporcionará a los equipos unas condiciones ideales.

Philipp Öttl probará por primera vez con la Yamaha GMT94. SPEEDWEEK.com se reunió con su nuevo jefe de equipo, Manuel Cappelletti, para charlar con él.



"Conozco a Philipp de su época en el Campeonato del Mundo de Supersport, no le habría costado mucho correr para nosotros en 2022", dijo el italiano. "Pero luego se pasó al Campeonato del Mundo de Superbike, lo que me alegró por él. He seguido sus actuaciones en la pista desde entonces".



El martes, los equipos prepararon los boxes para el test de dos días y Philipp también realizó una prueba de asiento en la Yamaha R1. También se colocaron las últimas pegatinas de los patrocinadores.



"Tenemos suerte de haber disputado una carrera aquí a finales del año pasado", dijo su jefe de equipo. "Y Yamaha ha hecho dos tests aquí desde entonces, así que tenemos mucha experiencia con esta moto en esta pista. Empezamos el primer día de entrenamientos con una puesta a punto básica que sabemos que funciona. Nos concentraremos en la posición de pilotaje de Philipp y veremos cómo quiere la electrónica y la entrega de potencia del motor."



Öttl es el primer piloto del Campeonato del Mundo de Superbike que pasa de una Ducati Panigale V4R a una Yamaha R1. Cappelletti sabe que estas motos son muy diferentes. "Por eso Philipp tiene que abordar el asunto con la mente abierta y no debe hacer comparaciones", le aconseja el italiano. "Pero será interesante escuchar lo que dice sobre las ventajas y desventajas de nuestra moto en comparación con la Ducati. Las primeras impresiones son siempre la mejor manera de juzgar algo así. No estoy preocupado, él sabe que es una moto diferente".



Al inicio de la temporada, los seis pilotos de Yamaha dispondrán del mismo material, "la única diferencia es la puesta a punto", dice Cappelletti. "El desarrollo lo hace el equipo de fábrica, tenemos acceso a todos los datos y a las próximas especificaciones. También celebramos juntos las reuniones técnicas". Philipp terminó regularmente entre los 10 primeros a finales del año pasado, y nuestro plan es seguir así, en todas las carreras. Pero el nivel este año es muy alto, incluso más que el año pasado".