Philipp Öttl : essai de siège sur la version de course Yamaha

A Jerez, à l'extrême sud de l'Espagne, le temps sera impérial toute la semaine. Les essais de mercredi et jeudi se dérouleront à plus de 20 degrés Celsius, les équipes trouveront les meilleures conditions.

Philipp Öttl effectuera ses premiers essais pour Yamaha GMT94. SPEEDWEEK.com a rencontré son nouveau chef d'équipe, Manuel Cappelletti, pour un entretien préalable.



"Je connais Philipp depuis qu'il a participé au Championnat du monde Supersport. En 2022, il n'aurait pas manqué grand-chose pour qu'il roule pour nous", a expliqué l'Italien. "Mais il est ensuite passé au championnat du monde Superbike, ce qui m'a fait plaisir. Depuis, je suis ses performances sur la piste".



Mardi, les équipes ont installé les boxes pour les deux jours de test, Philipp a également fait des essais de siège sur la Yamaha R1. Les derniers autocollants des sponsors ont également été posés.



"Nous avons la chance d'avoir eu une course ici à la fin de l'année dernière", a raconté son chef d'équipe. "Et Yamaha a fait deux essais ici depuis, donc nous avons beaucoup d'expérience avec cette moto sur ce circuit. Nous commençons la première journée d'essais avec des réglages de base dont nous savons qu'ils fonctionnent. Nous nous concentrerons sur la position de Philippe et nous verrons comment il souhaite que l'électronique et la puissance du moteur soient gérées".



Öttl est le premier pilote du championnat du monde Superbike à passer d'une Ducati Panigale V4R à une Yamaha R1. Cappelletti sait que ces motos sont très différentes. "C'est pourquoi Philipp doit l'aborder avec un esprit ouvert et ne pas faire de comparaisons", lui conseille l'Italien. "Mais il sera intéressant d'entendre ce qu'il a à dire sur les avantages et les inconvénients de notre moto par rapport à la Ducati. La première impression est toujours la meilleure façon de juger. Je ne m'inquiète pas, il sait que c'est une moto différente".



En début de saison, les six pilotes Yamaha disposeront d'un matériel identique, "ils ne diffèrent que par les réglages", précise Cappelletti. "Le développement est fait par l'équipe d'usine, nous avons accès à toutes les données et aux spécifications à venir. Nous tenons également les réunions techniques ensemble. Philipp s'est régulièrement classé dans le top 10 à la fin de l'année dernière, notre plan est de continuer ainsi, à chaque course. Mais le niveau de cette année est très élevé, encore plus que l'année dernière".