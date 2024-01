Philipp Öttl: test della sella sulla versione da corsa della Yamaha

A Jerez, all'estremità meridionale della Spagna, il tempo sarà perfetto per tutta la settimana. I test di mercoledì e giovedì si svolgeranno con temperature superiori ai 20 gradi, offrendo ai team condizioni ideali.

Philipp Öttl proverà per la prima volta per la Yamaha GMT94, SPEEDWEEK.com ha incontrato il suo nuovo capo equipaggio Manuel Cappelletti per una chiacchierata in anticipo.



"Conosco Philipp dai tempi del Campionato del Mondo Supersport, non ci sarebbe voluto molto perché corresse per noi nel 2022", ha detto l'italiano. "Ma poi è passato al Campionato Mondiale Superbike, e questo mi ha reso felice per lui. Da allora ho seguito le sue prestazioni in pista".



Martedì i team hanno allestito i box per i due giorni di test e Philipp ha anche provato la sella della Yamaha R1. Sono stati applicati anche gli ultimi adesivi degli sponsor.



"Siamo fortunati ad aver disputato una gara qui alla fine dello scorso anno", ha detto il suo capo equipaggio. "E da allora la Yamaha ha svolto due test qui, quindi abbiamo molta esperienza con questa moto su questa pista. Inizieremo il primo giorno di test con una configurazione di base che sappiamo funzionare. Ci concentreremo sulla posizione di guida di Philipp e vedremo come vuole l'elettronica e l'erogazione di potenza del motore".



Öttl è il primo pilota del Campionato Mondiale Superbike a passare da una Ducati Panigale V4R a una Yamaha R1. Cappelletti sa che queste moto sono molto diverse. "Per questo Philipp deve affrontare la questione con una mentalità aperta e non deve fare paragoni", gli consiglia l'italiano. "Ma sarà interessante sentire cosa dirà sui vantaggi e gli svantaggi della nostra moto rispetto alla Ducati. Le prime impressioni sono sempre il modo migliore per giudicare una cosa del genere. Non sono preoccupato, sa che è una moto diversa".



All'inizio della stagione, tutti e sei i piloti Yamaha avranno a disposizione lo stesso materiale, "l'unica differenza è la messa a punto", dice Cappelletti. "Lo sviluppo è affidato al team ufficiale, abbiamo accesso a tutti i dati e alle prossime specifiche. Inoltre, teniamo insieme le riunioni tecniche". Alla fine dell'anno scorso Philipp si è piazzato regolarmente nella top 10 e il nostro piano è di continuare così, in ogni gara. Ma il livello di quest'anno è molto alto, persino superiore a quello dell'anno scorso".