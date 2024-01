Philipp Öttl: Teste de assento na versão de corrida da Yamaha

Em Jerez, no extremo sul de Espanha, o tempo vai estar perfeito durante toda a semana. Os testes de quarta e quinta-feira terão lugar com temperaturas superiores a 20 graus Celsius, proporcionando às equipas as condições ideais.

Philipp Öttl vai testar pela primeira vez para a Yamaha GMT94 e o SPEEDWEEK.com encontrou-se com o seu novo chefe de equipa, Manuel Cappelletti, para uma conversa prévia.



"Conheço o Philipp do seu tempo no Campeonato do Mundo de Supersport, não teria sido preciso muito para ele correr para nós em 2022", disse o italiano. "Mas depois ele mudou para o Campeonato do Mundo de Superbike, o que me deixou feliz por ele. Desde então, tenho acompanhado o seu desempenho na pista de corrida."



Na terça-feira, as equipas prepararam as boxes para o teste de dois dias e Philipp também fez um teste de assento na Yamaha R1. Foram também aplicados os últimos autocolantes dos patrocinadores.



"Temos sorte por termos feito uma corrida aqui no final do ano passado", disse o chefe de equipa. "E a Yamaha fez dois testes aqui desde então, por isso temos muita experiência com esta moto nesta pista. Começamos o primeiro dia de testes com uma configuração básica que sabemos que funciona. Vamos concentrar-nos na posição de pilotagem do Philipp e ver como ele quer a eletrónica e a potência do motor."



Öttl é o primeiro piloto no Campeonato do Mundo de Superbike a mudar de uma Ducati Panigale V4R para uma Yamaha R1. Cappelletti sabe que essas motos são muito diferentes. "É por isso que Philipp tem de abordar o assunto com uma mente aberta e não deve fazer comparações", aconselha o italiano. "Mas será interessante ouvir o que ele diz sobre as vantagens e desvantagens da nossa mota em comparação com a Ducati. As primeiras impressões são sempre a melhor forma de avaliar algo deste género. Não estou preocupado, ele sabe que é uma mota diferente."



No início da temporada, todos os seis pilotos da Yamaha terão o mesmo material à sua disposição, "a única diferença é a configuração", diz Cappelletti. "O desenvolvimento é feito pela equipa de fábrica, temos acesso a todos os dados e especificações futuras. Também realizamos as reuniões técnicas em conjunto. O Philipp terminou regularmente entre os 10 primeiros no final do ano passado e o nosso plano é continuar assim - em todas as corridas. Mas o nível deste ano é muito elevado, ainda mais elevado do que no ano passado".