Gigi Dall'Igna : ce dont Ducati doit s'occuper

Deux défis attendent les cinq constructeurs du championnat du monde Superbike pour 2024 : Pour la première fois, il y aura un poids minimum de la moto et du pilote en pleine possession de ses moyens, et la capacité du réservoir a été réduite de trois litres.

En réaction aux succès exceptionnels du poids plume Alvaro Bautista, vainqueur des deux derniers championnats du monde de Superbike, un poids minimum a été introduit pour le pilote en pleine possession de ses moyens. Une valeur moyenne de 80 kg a été définie. Celui qui se situe en dessous doit ajouter 50 pour cent de la différence à sa moto, ce qui augmente d'autant son poids minimum de 168 kg. Si un pilote pèse par exemple 66 kilos, la différence serait de 14 kilos, soit un poids supplémentaire de 7 kilos.

"Personne ne va mettre un tel poids à un seul endroit, il sera réparti sur toute la moto", a expliqué Chris Gonschor, le nouveau directeur technique de BMW, lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

Nous ne saurons qu'avant le coup d'envoi du championnat du monde en Australie, fin février, qui doit ajouter du poids et combien, tous les pilotes devant alors se faire peser. Les tests de ce mercredi et jeudi à Jerez, ainsi que lundi et mardi à Portimao, sont organisés de manière privée et les équipes n'ont pas à se conformer à cette règle.

Mais pour ceux qui ont beaucoup de poids supplémentaire, comme Bautista, le sujet est en haut de la liste des priorités, comme le constate Gigi Dall'Igna, General Manager de Ducati Corse : "Selon le poids d'Alvaro, nous devrons probablement ajouter 5 ou 6 kilos à la moto au début de la saison. Ce n'est pas facile de mettre ce poids sur la moto. Pendant les tests, nous devons essayer de trouver la meilleure position pour réduire ce problème autant que possible".

Le deuxième grand point est la consommation de carburant. La capacité du réservoir a été réduite de 24 à 21 litres et, depuis cette année, l'essence E40 est obligatoire. De plus, le moteur de la V4R peut à nouveau tourner 500 tr/min de plus que l'année dernière en début de saison, 16 100 tr/min sont désormais autorisés. Ducati doit s'adapter en conséquence. "Nous devons mieux gérer la consommation de carburant pour ne pas avoir de problèmes pendant la course", explique Dall'Igna. "Cela et le poids supplémentaire sont les deux aspects sur lesquels nous nous concentrerons lors des essais".