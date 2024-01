Gigi Dall'Igna: cosa deve curare la Ducati

I cinque costruttori del Campionato mondiale Superbike dovranno affrontare due sfide nel 2024: Per la prima volta è previsto un peso minimo di moto e pilota in assetto completo e la capacità del serbatoio è stata ridotta di tre litri.

In risposta all'eccezionale successo del peso piuma Alvaro Bautista, vincitore degli ultimi due campionati mondiali Superbike, è stato introdotto un peso minimo per il pilota in kit completo. È stato definito un peso medio di 80 kg. Chiunque pesi meno di questo valore deve aggiungere il 50% della differenza alla propria moto come peso extra, aumentando di conseguenza il peso minimo di 168 kg. Ad esempio, se un pilota pesa 66 kg, la differenza sarà di 14 kg, il che significa che dovrà essere aggiunto un peso supplementare di 7 kg.

"Nessuno concentrerà questo peso in un unico punto, sarà distribuito su tutta la moto", ha spiegato Chris Gonschor, il nuovo Direttore Tecnico di BMW, in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Scopriremo chi deve aggiungere peso e quanto solo prima dell'apertura del campionato del mondo in Australia alla fine di febbraio, quando tutti i piloti dovranno essere pesati. I test di mercoledì e giovedì a Jerez e di lunedì e martedì a Portimao sono organizzati privatamente, quindi le squadre non devono attenersi a nulla del genere.

Ma per chi ha molti chili in più, come Bautista, la questione è in cima alla lista delle priorità, come sottolinea Gigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse: "A seconda del peso di Alvaro, probabilmente dovremo aggiungere 5 o 6 chili alla moto all'inizio della stagione. Non è facile mettere questa zavorra sulla moto. Dobbiamo cercare di trovare la posizione migliore durante i test per ridurre il più possibile il problema".

Il secondo problema principale è il consumo di carburante. La capacità del serbatoio è stata ridotta da 24 a 21 litri e da quest'anno è obbligatoria la benzina E40. Inoltre, all'inizio della stagione il motore della V4R è nuovamente autorizzato a girare a 500 giri/minuto in più rispetto all'anno scorso; ora sono consentiti 16.100 giri/minuto. La Ducati deve adattarsi di conseguenza. "Dobbiamo gestire meglio il consumo di carburante per evitare problemi in gara", ha detto Dall'Igna. "Questo e il peso aggiuntivo sono i due aspetti su cui ci stiamo concentrando durante i test".