Gigi Dall'Igna: O que a Ducati precisa de fazer

Os cinco construtores do Campeonato do Mundo de Superbike vão enfrentar dois desafios em 2024: Pela primeira vez, há um peso mínimo para a moto e o piloto com o equipamento completo e a capacidade do depósito foi reduzida em três litros.

Em resposta ao extraordinário sucesso do peso pluma Álvaro Bautista, vencedor dos dois últimos Campeonatos do Mundo de Superbike, foi introduzido um peso mínimo para o piloto com o equipamento completo. Foi definido um peso médio de 80 kg. Qualquer pessoa que pese menos do que isso deve adicionar 50 por cento da diferença à sua mota como peso extra, o que aumenta o peso mínimo de 168 kg em conformidade. Por exemplo, se um motociclista pesa 66 kg, a diferença seria de 14 kg, o que significa que seria necessário um peso adicional de 7 kg.

"Ninguém vai concentrar este peso num só local, vai ser distribuído por toda a moto", explicou Chris Gonschor, o novo Diretor Técnico da BMW, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

Só saberemos quem tem de adicionar peso e quanto antes da abertura do campeonato do mundo na Austrália, no final de fevereiro, quando todos os pilotos tiverem de ser pesados. Os testes desta quarta e quinta-feira em Jerez e de segunda e terça-feira em Portimão são organizados de forma privada, pelo que as equipas não têm de aderir a nada disso.

Mas para aqueles com muito peso extra, como Bautista, a questão está no topo da lista de prioridades, como Gigi Dall'Igna, Diretor Geral da Ducati Corse, salienta: "Dependendo do peso de Álvaro, provavelmente teremos de adicionar 5 ou 6 quilos à moto no início da época. Não é fácil colocar este lastro na mota. Temos de tentar encontrar a melhor posição durante os testes para reduzir o problema o mais possível".

A segunda grande questão é o consumo de combustível. A capacidade do depósito foi reduzida de 24 para 21 litros e a gasolina E40 é obrigatória desde este ano. Para além disso, o motor da V4R é mais uma vez autorizado a rodar 500 rpm mais alto no início da época do que no ano passado; são agora permitidas 16.100 rpm. A Ducati tem de se adaptar em conformidade. "Temos de gerir melhor o consumo de combustível para evitar problemas durante a corrida", disse Dall'Igna. "Isso e o peso adicional são os dois aspectos em que nos estamos a concentrar durante os testes."