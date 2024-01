Test de Jerez, 13h00 : Toprak Razgatlioglu (BMW) en tête !

Le sud de l'Espagne bénéficie d'un temps chaud pour le plus grand plaisir des pilotes, le thermomètre dépassant les 20 degrés Celsius lors des deux journées d'essais de mercredi et jeudi.

Le Circuito de Jerez est ouvert à chaque fois de 10 à 18 heures, la première demi-heure étant réservée aux pilotes Supersport et la dernière heure aux Superbikes. Dans l'intervalle, les pilotes des deux catégories se partagent la piste.

BMW est présent en force à Jerez avec un total de dix motos qui seront pilotées par les quatre pilotes titulaires Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu, Scott Redding et Garrett Gerloff ainsi que par les pilotes d'essai Sylvain Guintoli et Bradley Smith.

Pour Toprak, ce sera la première fois qu'il pilotera la M1000RR dans les meilleures conditions, car lors de ses précédents essais à Portimao, Jerez et Valence, il avait été malchanceux sur le plan météorologique. Jusqu'à présent, il n'a jamais roulé contre des concurrents, mais pendant ces deux jours en Andalousie, le Turc voit où il en est.

Mardi matin, Razgatlioglu n'a cessé de mener la feuille de temps depuis le début de la journée et à 13 heures, lorsque certains pilotes sont partis pour la pause déjeuner, il était en tête avec 1:39,627 min. Mais ses poursuivants Remy Gardner (GRT Yamaha), Jonathan Rea (Pata Yamaha), le surprenant Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) et Alex Lowes (Kawasaki) se tiennent en 0,1 sec !

Gardner s'était illustré lors des premiers grands tests hivernaux à Jerez les 31 octobre et 1er novembre en signant le meilleur temps, l'Australien avait alors réalisé 1:38,448 min avec un pneu arrière qualificatif.

À titre de comparaison, le meilleur tour en course à Jerez en 2019 a été réalisé par Alvaro Bautista (Ducati) en 1:39,004 min lors de la course Superpole, le record de pole position ayant été établi la même année par Jonathan Rea (Kawasaki) en 1:38,247 min.

Le champion du monde Alvaro Bautista est actuellement neuvième, l'Espagnol travaille sur la répartition du poids sur sa Panigale V4R : il doit ajouter au moins cinq kilos en raison des nouvelles règles pour la saison 2024.

Le seul pilote Superbike du peloton à rouler pour la première fois avec sa nouvelle moto est Philipp Öttl, du team Yamaha GMT94. Le Bavarois a donc été le premier à prendre la piste à 10h30. Pour lui, il s'agira surtout mercredi de trouver sa position de conduite et de faire connaissance avec la R1. Philipp s'en sort impeccablement et ne perd actuellement que 0,6 seconde par rapport à la tête de course.

Le pilote Supersport le plus rapide est le troisième du championnat du monde, Marcel Schrötter, du team MV Agusta Reparto Corse.

Comme toujours lors des essais, les temps n'ont qu'une valeur limitée, car les équipes suivent des programmes très différents.

Championnat du monde Superbike :

1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,627 min

2. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,052 sec

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,055

4. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,057

5. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,098

6. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,188

7. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,290

8. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,294

9. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,420

10. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,505

11. Philipp Öttl (D), Yamaha, +0,657

12. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,731

13. Iker Lecuona (E), Honda, +0,752

14. Scott Redding (GB), BMW, +0,876

15. Axel Bassani (I), Kawasaki, +0,877

16. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,914

17. Xavi Vierge (E), Honda, +1,503

18. Florian Marino (F), Kawasaki, +1,841

19. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,271

20. Bradley Smith (GB), BMW, +2,343

21. Michael Rinaldi (I), Ducati, pas de temps

22. Tito Rabat (E), Kawasaki, pas de temps

23. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, pas de temps.

Championnat du monde Supersport :

1. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42,015 min

2. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:42,144

3. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:42,203

4. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,614

5. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42,832

6. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:43,142

7. Yari Montella (I), Ducati, 1:43,701

8. Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:44,004

9. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,191

10. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44,508

11. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,600

12. Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:45,036

13. Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:45,468