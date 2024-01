Test di Jerez, ore 13: Toprak Razgatlioglu (BMW) in testa!

Il nuovo arrivato in BMW Toprak Razgatlioglu incontra per la prima volta la concorrenza durante i due giorni di test superbike a Jerez. Non ha nulla da nascondere con la M1000RR, come ha dimostrato martedì mattina.

Per la gioia dei piloti, il clima nel sud della Spagna è caldo, con il termometro che sale a oltre 20 gradi Celsius durante i due giorni di test di mercoledì e giovedì.

Il Circuito di Jerez sarà aperto dalle 10 alle 18, con la prima mezz'ora riservata ai piloti della Supersport e l'ultima alle Superbike. Nel tempo intermedio, i piloti di entrambe le classi condivideranno la pista.

BMW è presente a Jerez con un grande contingente e ha esposto un totale di dieci moto, che saranno guidate dai quattro piloti abituali Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu, Scott Redding e Garrett Gerloff, nonché dai collaudatori Sylvain Guintoli e Bradley Smith.

Per Toprak si tratta della prima volta in sella alla M1000RR in condizioni ottimali, essendo stato sfortunato con il tempo nei precedenti test di Portimao, Jerez e Valencia. Finora non ha mai corso contro la concorrenza, ma durante i due giorni in Andalusia il pilota turco vedrà dove si trova.

Martedì mattina, Razgatlioglu è stato ripetutamente in testa alla classifica dei tempi fin dall'inizio e quando alcuni piloti sono andati in pausa pranzo con 1:39.627 minuti, era in testa. Ma i suoi inseguitori Remy Gardner (GRT Yamaha), Jonathan Rea (Pata Yamaha), il sorprendentemente forte Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) e Alex Lowes (Kawasaki) sono a meno di 0,1 secondi!

Gardner ha ottenuto il miglior tempo nei primi importanti test invernali di Jerez del 31 ottobre e 1° novembre, quando l'australiano ha fatto segnare 1:38.448 minuti con una gomma posteriore da qualifica.

Per fare un confronto: Alvaro Bautista (Ducati) ha stabilito il giro più veloce a Jerez nel 2019 nella gara di Superpole in 1:39.004 minuti, mentre Jonathan Rea (Kawasaki) ha stabilito il record della pole nello stesso anno con 1:38.247 minuti.

Il campione del mondo Alvaro Bautista è attualmente nono, lo spagnolo sta lavorando sulla distribuzione dei pesi della sua Panigale V4R: a causa delle nuove regole per la stagione 2024, deve aggiungere almeno cinque chilogrammi.

L'unico pilota Superbike in campo che sta guidando la sua nuova moto per la prima volta è Philipp Öttl del team Yamaha GMT94. Il bavarese è stato di conseguenza il primo a scendere in pista alle 10.30. Per lui il mercoledì è tutto dedicato alla posizione in sella e alla familiarizzazione con la R1. Philipp si sta comportando in modo impeccabile e attualmente è a soli 0,6 secondi dalla testa della classifica.

Il pilota Supersport più veloce è Marcel Schrötter del team MV Agusta Reparto Corse, terzo nel campionato mondiale.

Come sempre accade nei test ride, i tempi hanno un significato limitato perché i team seguono programmi molto diversi.

Campionato mondiale Superbike:

1° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.627 min.

2° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,052 sec.

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,055

4° Andrea Iannone (I), Ducati, +0.057

5° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,098

6° Nicolo Bulega (I), Ducati, +0.188

7° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0.290

8° Garrett Gerloff (USA), BMW, +0.294

9° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.420

10° Michael van der Mark (NL), BMW, +0.505

11° Philipp Öttl (D), Yamaha, +0.657

12° Danilo Petrucci (I), Ducati, +0.731

13° Iker Lecuona (E), Honda, +0.752

14° Scott Redding (GB), BMW, +0.876

15° Axel Bassani (I), Kawasaki, +0.877

16° Sam Lowes (GB), Ducati, +0.914

17° Xavi Vierge (E), Honda, +1.503

18° Florian Marino (F), Kawasaki, +1.841

19° Sylvain Guintoli (F), BMW, +2.271

20° Bradley Smith (GB), BMW, +2.343

21° Michael Rinaldi (I), Ducati, nessun tempo

22° Tito Rabat (E), Kawasaki, nessun tempo

23° Dominique Aegerter (CH), Yamaha, nessun tempo

Campionato mondiale Supersport:

1° Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42.015 min.

2° Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'42.144

3° Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:42.203

4° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42.614

5° Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42.832

6° Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1'43.142

7° Yari Montella (I), Ducati, 1:43.701

8° Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:44.004

9° Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44.191

10° Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44.508

11° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44.600

12° Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:45.036

13° Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:45.468