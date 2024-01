Teste de Jerez, 13h00: Toprak Razgatlioglu (BMW) lidera!

O recém-chegado da BMW, Toprak Razgatlioglu, encontra-se com a concorrência pela primeira vez durante os dois dias de testes de superbikes em Jerez. Ele não tem nada a esconder com a M1000RR, como demonstrou na manhã de terça-feira.

por Ivo Schützbach - Automatic translation from German

Para alegria dos pilotos, o tempo no sul de Espanha está quente, com o termómetro a subir para mais de 20 graus Celsius durante os dois dias de testes na quarta e quinta-feira.

O Circuito de Jerez estará aberto das 10h00 às 18h00, com a primeira meia hora reservada aos pilotos das Supersport e a última hora às Superbikes. No intervalo, os pilotos de ambas as classes partilham a pista.

A BMW está em Jerez com um grande contingente e tem um total de dez motos em exposição, que serão pilotadas pelos quatro pilotos regulares Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu, Scott Redding e Garrett Gerloff, bem como pelos pilotos de testes Sylvain Guintoli e Bradley Smith.

Para Toprak, esta é a primeira vez que pilota a M1000RR nas melhores condições, depois de ter tido azar com o tempo nos testes anteriores em Portimão, Jerez e Valência. Até agora ele nunca rodou contra a concorrência, mas durante os dois dias na Andaluzia o piloto turco vai ver qual é a sua posição.

Na manhã de terça-feira, Razgatlioglu liderou repetidamente a tabela de tempos desde o início e quando alguns pilotos entraram na pausa para almoço, com 1:39.627 minutos, ele estava na frente. Mas os seus perseguidores Remy Gardner (GRT Yamaha), Jonathan Rea (Pata Yamaha), o surpreendentemente forte Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) e Alex Lowes (Kawasaki) estão a menos de 0,1 segundos!

Gardner brilhou com o tempo mais rápido no primeiro grande teste de inverno em Jerez, a 31 de outubro e 1 de novembro, quando o australiano estabeleceu 1:38.448 minutos com um pneu traseiro de qualificação.

Para comparação: Alvaro Bautista (Ducati) estabeleceu a volta mais rápida em Jerez em 2019 na corrida Superpole em 1:39,004 min, enquanto Jonathan Rea (Kawasaki) estabeleceu o recorde da pole no mesmo ano com 1:38,247 min.

O Campeão do Mundo Alvaro Bautista é atualmente o nono, o espanhol está a trabalhar na distribuição de peso na sua Panigale V4R: devido às novas regras para a época de 2024, tem de adicionar pelo menos cinco quilos.

O único piloto de Superbike no campo que está a pilotar a sua nova moto pela primeira vez é Philipp Öttl da equipa Yamaha GMT94. O bávaro foi, por isso, o primeiro a entrar em pista, às 10h30. Para ele, a quarta-feira é apenas uma questão de se sentar e de se familiarizar com a R1. Philipp está a ter um desempenho impecável e está atualmente a apenas 0,6 segundos da liderança.

O piloto mais rápido da Supersport é Marcel Schrötter da equipa MV Agusta Reparto Corse, que terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo.

Como sempre acontece com as provas de teste, os tempos têm um significado limitado porque as equipas seguem programas muito diferentes.

Campeonato do Mundo de Superbike:

1º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39.627 min

2º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,052 seg

3º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,055

4º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,057

5º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,098

6º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,188

7º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,290

8º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +0,294

9º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,420

10º Michael van der Mark (NL), BMW, +0,505

11º Philipp Öttl (D), Yamaha, +0,657

12º Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,731

13º Iker Lecuona (E), Honda, +0,752

14º Scott Redding (GB), BMW, +0,876

15º Axel Bassani (I), Kawasaki, +0,877

16º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,914

17º Xavi Vierge (E), Honda, +1,503

18º Florian Marino (F), Kawasaki, +1,841

19º Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,271

20º Bradley Smith (GB), BMW, +2,343

21º Michael Rinaldi (I), Ducati, sem tempo

22º Tito Rabat (E), Kawasaki, sem tempo

23º Dominique Aegerter (CH), Yamaha, sem tempo

Campeonato do Mundo de Supersport:

1º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42.015 min

2º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'42.144

3º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:42.203

4º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42.614

5º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42.832

6º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:43.142

7º Yari Montella (I), Ducati, 1:43.701

8º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:44.004

9º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44.191

10º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44.508

11º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44.600

12º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:45.036

13º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:45.468