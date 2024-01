Aegerter tuvo que ir al hospital: a la espera del diagnóstico

Dominique Aegerter lleva en España desde el 4 de enero. "Desde entonces he corrido en supermoto, flat track, motocross, mountain bike y carretera", explica el octavo clasificado del Mundial del año pasado, que el miércoles habría tenido su primer día de test de la temporada 2024. Casi todos los pilotos habituales del Campeonato del Mundo de Superbike están en Jerez durante dos días, y el tiempo es perfecto, con cielos azules, sol y más de 20 grados centígrados a la sombra.

Domi estuvo en el circuito el martes y discutió el programa con su equipo, pero tuvo que cancelarlo el miércoles por la mañana. "Todo iba a estar listo, pero me duele bastante la garganta y he estado en el hospital para que me hicieran pruebas de varios virus. Me he contagiado algo y ahora estamos esperando los resultados", explicó el jugador de 33 años. "Por eso no puedo participar hoy, espero que no sea nada grave. Es una pena, pero no podemos hacer nada".

Dependiendo de su estado de salud, Aegerter correrá el jueves o tendrá que ausentarse de nuevo. La semana que viene, lunes y martes, hay programados dos días más de pruebas en Portimao, a 350 kilómetros al oeste, antes de que el material se envíe a Australia para el inicio de la temporada. Las primeras carreras de la temporada se celebrarán allí el último fin de semana de febrero.