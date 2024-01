Aegerter a dû être hospitalisé : en attente d'un diagnostic

Dominique Aegerter est en Espagne depuis le 4 janvier, "j'ai fait du supermotard, du flat-track, du motocross, du VTT et du vélo de course depuis", a raconté le huitième du championnat du monde de l'année dernière, qui aurait eu mercredi son premier jour de test pour la saison 2024. Pendant deux jours, presque tous les pilotes habituels du championnat du monde de Superbike sont à Jerez, le temps est de rêve avec un ciel bleu, du soleil et plus de 20 degrés Celsius à l'ombre.

Domi était sur le circuit mardi pour discuter du programme avec son équipe, mais il a dû se désister mercredi matin. "Tout serait prêt, mais j'ai plutôt mal à la gorge et je suis allé à l'hôpital pour me faire tester contre différents virus. J'ai attrapé quelque chose et nous attendons maintenant les résultats", a raconté l'homme de 33 ans. "Je ne peux donc pas participer aujourd'hui, j'espère que ce n'est pas grave. C'est vraiment dommage, mais il n'y a rien à faire".

En fonction de son état de santé, Aegerter devra rouler jeudi ou renoncer à nouveau. La semaine prochaine, lundi et mardi, deux autres journées de tests sont prévues à Portimao, à 350 kilomètres à l'ouest, avant que le matériel ne soit envoyé en Australie pour le coup d'envoi. C'est là que se dérouleront les premières courses de la saison, le dernier week-end de février.