Aegerter è dovuto andare in ospedale: in attesa della diagnosi

Dominique Aegerter è in Spagna dal 4 gennaio: "Da allora ho guidato supermoto, flat track, motocross, mountain bike e bici da strada", ha detto l'ottavo pilota del Campionato del Mondo dello scorso anno, che mercoledì avrebbe avuto la sua prima giornata di test della stagione 2024. Quasi tutti i piloti del campionato mondiale Superbike sono a Jerez per due giorni e il tempo è perfetto con cielo azzurro, sole e oltre 20 gradi all'ombra.

Domi si è recato in pista martedì e ha discusso il programma con il suo team, ma ha dovuto disdire mercoledì mattina. "Tutto sarebbe stato pronto, ma ho un bel mal di gola e sono stato in ospedale per sottopormi a vari esami. Ho preso qualcosa e stiamo aspettando i risultati", ha detto il 33enne. "Per questo motivo non posso partecipare oggi, spero che non sia nulla di grave. È un peccato, ma non possiamo fare nulla".

A seconda del suo stato di salute, Aegerter correrà giovedì o dovrà saltare di nuovo. La prossima settimana, lunedì e martedì, sono previsti altri due giorni di test a Portimao, 350 chilometri a ovest, prima che il materiale venga inviato in Australia per l'apertura della stagione. Le prime gare della stagione si terranno lì l'ultimo fine settimana di febbraio.