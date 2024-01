Aegerter teve de ir para o hospital: à espera de um diagnóstico

O primeiro dia de testes do Campeonato do Mundo de Superbikes em Jerez vai realizar-se sem Dominique Aegerter. O piloto suíço cancelou a sua participação com a equipa Yamaha Giansanti Racing devido a doença.

Dominique Aegerter está em Espanha desde 4 de janeiro. "Desde então, andei de supermoto, pista plana, motocross, bicicleta de montanha e bicicleta de estrada", disse o oitavo classificado do Campeonato do Mundo do ano passado, que teria tido o seu primeiro dia de testes da época de 2024 na quarta-feira. Quase todos os pilotos regulares do Campeonato do Mundo de Superbike estão em Jerez durante dois dias e o tempo está perfeito, com céu azul, sol e mais de 20 graus Celsius à sombra.

Domi esteve na pista na terça-feira e discutiu o programa com a sua equipa, mas teve de cancelar na quarta-feira de manhã. "Estava tudo pronto, mas dói-me bastante a garganta e fui ao hospital para fazer análises a vários vírus. Apanhei alguma coisa e agora estamos à espera dos resultados", disse o jogador de 33 anos. "É por isso que não posso participar hoje, espero que não seja nada de grave. É uma pena, mas não há nada que possamos fazer".

Dependendo do seu estado de saúde, Aegerter irá participar na quinta-feira ou terá de faltar novamente. Na próxima semana, segunda e terça-feira, estão agendados mais dois dias de testes em Portimão, 350 quilómetros a oeste, antes do material ser enviado para a Austrália para a abertura da temporada. As primeiras corridas da época realizar-se-ão no último fim de semana de fevereiro.