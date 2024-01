Autodrom Most: próxima remodelación para mayor seguridad

A pesar del tiempo invernal, se están realizando obras en el Autodrom Most y se espera que continúen hasta finales de febrero, con el objetivo de aumentar la seguridad.

"El año pasado batimos un récord durante el Campeonato del Mundo de Superbikes, que se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes de la temporada automovilística en la República Checa, con 54.000 visitantes. Creemos que este año acudirán aún más aficionados a este espectacular espectáculo. Queremos estar lo mejor preparados posible para cumplir una vez más las altas expectativas de los pilotos y equipos, acostumbrados a los estándares de los principales circuitos del mundo", afirma Josef Zajicek, Presidente del Consejo de Administración del Autodrom Most, al explicar las últimas obras de reconstrucción.

Tras la renovación de toda la superficie de la pista en años anteriores, las obras de este año se centran en la reconstrucción de zonas de seguridad seleccionadas en las curvas 16, 17 y 20. Otros cambios afectan a la entrada a la primera curva para mejorar la seguridad en frenadas fuertes.

Otro cambio importante es la renovación de los bordillos en la parte final del circuito, que serán sustituidos por un tipo diferente adecuado tanto para coches como para motos. También se llevarán a cabo otras obras, como la ampliación de la entrada a boxes, la instalación de nuevos sistemas de seguridad en las curvas 17 y 18 y, por último, pero no por ello menos importante, la nueva modificación del sistema de cámaras desarrollado por el propio Autodrom. Basándose en la experiencia de la temporada pasada, el Control de Carrera estará equipado con dos grandes monitores adicionales para mejorar la calidad de imagen para los comisarios.

El nuevo sistema de cámaras instalado el año pasado se probará este año utilizando inteligencia artificial, que podrá reconocer automáticamente incendios o movimientos inusuales de vehículos, por ejemplo. Al mismo tiempo, están en marcha los trabajos de planificación y construcción de un nuevo centro médico, cuya apertura está prevista para 2025.

"También se está remodelando la torre de salida y llegada, para lo que queremos aprovechar nuestra experiencia de los últimos años. Probablemente, el cambio más interesante en el centro de control será la prueba de inteligencia artificial en el sistema de cámaras, que nos ayudará a ser más eficientes en caso de accidente", explica el director deportivo Jindrich Hrnecek sobre las obras en curso. "También habrá una mejora adicional en la que estamos trabajando con una empresa local. Intentamos rediseñar nuestro circuito cada año de acuerdo con las últimas normas y recomendaciones de seguridad."

También se comprará un nuevo coche de seguridad y un coche médico de Hyundai (i30 N). Otra nueva incorporación a la flota del circuito será el Hyundai Tucson RTP Rescue Special, un vehículo de asistencia técnica rápida. Este vehículo de primera intervención está diseñado para su uso en carreras de coches. El vehículo estará equipado con aproximadamente 150 kg de agente extintor combinado (polvo, espuma, CO2) y ahora también con 15 kg de agente extintor de gel especial para baterías de iones de litio. También dispondrá de equipos de rescate hidráulicos y mecánicos. El Tucson RTP lleva a bordo todo el equipo de protección, incluido un kit especial para su uso con vehículos eléctricos.

También se están llevando a cabo proyectos especiales de formación en Most. Hrnecek: "Del 16 al 18 de febrero pondremos en marcha un proyecto único en la República Checa, el Motorsport Rescue Camp. El objetivo es formar a los servicios de rescate y emergencia en el ámbito del automovilismo para que puedan trabajar en máxima simbiosis. Es otra pieza del puzzle para elevar la seguridad al máximo nivel".

El Autodrom Most acogerá por cuarta vez este año, del 19 al 21 de julio, el Campeonato del Mundo de Superbikes, que se ha convertido en una cita permanente en el calendario de carreras del Most. Además de las Superbikes, el siguiente plato fuerte de la temporada será el tradicional Czech Truck Prix (del 30 de agosto al 1 de septiembre), que volverá a incluir una ronda de la NASCAR europea. Para todos los aficionados a los coches clásicos, lo más destacado de la temporada en Most es el festival automovilístico "The Most Classic", del 27 al 29 de septiembre, que combina carreras de coches de la Copa Histo, una exposición y un encuentro de coches clásicos, sus propietarios, coleccionistas y aficionados.