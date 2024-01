Autodrome de Most : prochaine transformation pour plus de sécurité

Mi-janvier, l'Autodrome de Most a repris les travaux pour améliorer encore la sécurité sur et autour du circuit, notamment en vue du grand événement annuel qu'est le championnat du monde de Superbike.

Malgré le temps hivernal, des travaux sont actuellement en cours à l'Autodrome de Most et devraient se poursuivre jusqu'à la fin février - dans le but d'améliorer la sécurité.

"L'année dernière, nous avons enregistré un record lors du Championnat du monde de Superbike qui, avec 54.000 visiteurs, est devenu l'un des principaux temps forts de la saison des sports mécaniques en République tchèque. Nous pensons que cette année, les fans seront encore plus nombreux à se rendre à ce spectacle spectaculaire. Nous voulons être aussi bien préparés que possible pour répondre une fois de plus aux attentes élevées des pilotes et des équipes, habitués aux normes des principaux circuits du monde", a déclaré Josef Zajicek, le président du conseil d'administration de l'Autodrome de Most, pour justifier les derniers travaux de rénovation.

Après avoir rénové l'ensemble du revêtement de la piste ces dernières années, les travaux de cette année se concentrent sur la modification de certaines zones de sécurité dans les virages 16, 17 et 20. D'autres modifications concernent l'approche du premier virage afin d'améliorer la sécurité lors des freinages brusques.

Un autre changement important est la rénovation des bordures de la dernière partie du circuit, qui seront remplacées par un autre type adapté à la fois aux voitures et aux motos. D'autres travaux seront également effectués, comme l'élargissement de l'entrée des stands, l'installation de nouveaux systèmes de sécurité dans les virages 17 et 18, sans oublier la poursuite de la modification du système de caméras développé par l'Autodrome lui-même. En se basant sur l'expérience de la saison dernière, le Race-Control sera équipé de deux grands écrans supplémentaires afin d'améliorer la qualité des images pour les commissaires sportifs.

Le nouveau système de caméras installé l'année dernière sera testé cette année par une intelligence artificielle qui sera en mesure de détecter automatiquement, par exemple, les incendies ou les mouvements inhabituels des véhicules, etc. Parallèlement, les travaux de planification et de construction d'un nouveau centre médical, qui devrait être opérationnel en 2025, sont en cours.

"La tour de départ et d'arrivée continuera également d'être transformée, en utilisant l'expérience acquise au cours des dernières années. Le changement le plus intéressant à la station de contrôle sera sans doute l'expérimentation de l'intelligence artificielle dans le système de caméras, ce qui nous aidera à être plus efficaces en cas d'accident", explique le directeur sportif Jindrich Hrnecek à propos des travaux en cours. "Il y aura également une extension supplémentaire sur laquelle nous travaillons avec une entreprise locale. Chaque année, nous essayons de réaménager notre circuit en fonction des dernières règles et recommandations en matière de sécurité".

De plus, un nouveau Safety-Car et un Medical-Car de Hyundai (i30 N) seront achetés. Un autre nouveau venu dans le parc de véhicules du circuit sera le Hyundai Tucson RTP Rescue Special, un véhicule d'assistance technique rapide. Ce véhicule de premiers secours est conçu pour être utilisé lors des courses automobiles. Le véhicule sera équipé d'environ 150 kg d'agents d'extinction combinés (poudre, mousse, CO2) et désormais de 15 kg d'agent d'extinction en gel spécial pour les batteries Li-ion. Parallèlement, il disposera d'équipements de secours hydrauliques et mécaniques. Le Tucson RTP embarque tout l'équipement de protection, y compris un kit spécial pour l'utilisation de véhicules électriques.

Des projets de formation spécifiques sont également en cours à Most. Hrnecek : "Nous lançons un projet unique en République tchèque, le Motorsport Rescue Camp, du 16 au 18 février. L'objectif est de former les services de secours et d'assistance dans le domaine du sport automobile afin qu'ils puissent travailler en symbiose maximale. C'est une autre pièce du puzzle pour porter la sécurité au plus haut niveau".

Cette année, du 19 au 21 juillet, l'Autodrome de Most accueillera pour la quatrième fois le championnat du monde de Superbike, qui est devenu une partie intégrante du calendrier des courses de Moster. Outre les Superbikes, le prochain temps fort de la saison sera le traditionnel Czech Truck Prix (du 30 août au 1er septembre), dans le cadre duquel se déroulera à nouveau une manche du NASCAR européen. Pour tous les amateurs de voitures anciennes, le point culminant de la saison à Most sera le festival automobile "The Most Classic" du 27 au 29 septembre, qui réunira des courses automobiles pour l'Histo-Cup, une exposition et un rassemblement de voitures anciennes, de leurs propriétaires, de collectionneurs et de fans.