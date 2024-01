Autodromi Most: prossima ristrutturazione per una maggiore sicurezza

A metà gennaio, Autodrom Most ha ripreso i lavori per migliorare ulteriormente la sicurezza all'interno e all'esterno della pista e dell'area circostante, anche in vista dell'importante evento annuale del Campionato Mondiale Superbike.

Nonostante il clima invernale, all'Autodrom Most sono in corso lavori che dovrebbero proseguire fino alla fine di febbraio, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza.

"L'anno scorso abbiamo stabilito un record durante il Campionato Mondiale Superbike, che con 54.000 visitatori è diventato uno dei momenti più importanti della stagione motoristica in Repubblica Ceca. Siamo convinti che quest'anno un numero ancora maggiore di appassionati si recherà a questo spettacolare spettacolo. Vogliamo essere preparati al meglio per soddisfare ancora una volta le alte aspettative dei piloti e dei team, che sono abituati agli standard dei circuiti più importanti del mondo", afferma Josef Zajicek, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Autodrom Most, spiegando gli ultimi lavori di ricostruzione.

Dopo il rinnovo dell'intera superficie della pista negli anni precedenti, i lavori di quest'anno si sono concentrati sul rifacimento di zone di sicurezza selezionate nelle curve 16, 17 e 20. Ulteriori modifiche riguardano l'approccio alla prima curva per migliorare la sicurezza in caso di frenate brusche.

Un altro cambiamento importante è il rinnovo dei cordoli nella parte finale del circuito, che saranno sostituiti da un tipo diverso adatto sia alle auto che alle moto. Saranno eseguiti anche altri lavori, come l'allargamento dell'ingresso dei box, l'installazione di nuovi sistemi di sicurezza nelle curve 17 e 18 e, infine, l'ulteriore modifica del sistema di telecamere sviluppato dall'Autodrom stesso. Sulla base dell'esperienza della scorsa stagione, il Race Control sarà dotato di due monitor aggiuntivi di grandi dimensioni per migliorare la qualità delle immagini per i commissari.

Il nuovo sistema di telecamere installato l'anno scorso sarà testato quest'anno utilizzando l'intelligenza artificiale, che sarà in grado di riconoscere automaticamente, ad esempio, incendi o movimenti insoliti dei veicoli. Allo stesso tempo, sono in corso i lavori di progettazione e costruzione di un nuovo centro medico, la cui apertura è prevista per il 2025.

"Anche la torre di partenza e di arrivo è in fase di ulteriore ristrutturazione e vogliamo sfruttare l'esperienza acquisita negli ultimi anni. Probabilmente il cambiamento più interessante del centro di controllo sarà la sperimentazione dell'intelligenza artificiale nel sistema di telecamere, che ci aiuterà a essere più efficienti in caso di incidenti", spiega il direttore sportivo Jindrich Hrnecek a proposito dei lavori in corso. "Ci sarà anche un ulteriore aggiornamento a cui stiamo lavorando con un'azienda locale. Ogni anno cerchiamo di riprogettare il nostro circuito in base alle ultime regole e raccomandazioni di sicurezza".

Verranno acquistate anche una nuova safety car e un'auto medica della Hyundai (i30 N). Un'altra nuova aggiunta alla flotta del circuito sarà la Hyundai Tucson RTP Rescue Special, un veicolo per l'assistenza tecnica rapida. Questo veicolo di primo soccorso è stato progettato per essere utilizzato nelle gare automobilistiche. Il veicolo sarà equipaggiato con circa 150 kg di estinguente combinato (polvere, schiuma, CO2) e ora anche con 15 kg di estinguente speciale in gel per batterie agli ioni di litio. Sarà inoltre dotato di attrezzature di soccorso idraulico e meccanico. L'RTP Tucson ha a bordo tutti i dispositivi di protezione, compreso un kit speciale per l'utilizzo di veicoli elettrici.

Anche a Most sono in corso progetti di formazione speciale. Hrnecek: "Stiamo lanciando un progetto unico in Repubblica Ceca, il Motorsport Rescue Camp dal 16 al 18 febbraio. L'obiettivo è quello di formare i servizi di soccorso e di emergenza nel campo del motorsport, in modo che possano lavorare in massima simbiosi. È un altro tassello del puzzle per portare la sicurezza ai massimi livelli".

Quest'anno, dal 19 al 21 luglio, l'Autodrom Most ospiterà per la quarta volta il Campionato mondiale Superbike, che è diventato un appuntamento fisso nel calendario delle gare di Most. Oltre alle Superbike, il prossimo evento clou della stagione sarà il tradizionale Czech Truck Prix (30 agosto-1 settembre), che includerà ancora una volta una prova della NASCAR europea. Per tutti gli appassionati di auto d'epoca, l'evento clou della stagione a Most è il festival automobilistico "The Most Classic" dal 27 al 29 settembre, che combina gare di auto Histo Cup, un'esposizione e un incontro di auto d'epoca, dei loro proprietari, collezionisti e fan.