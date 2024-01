Autodrom Most: Próxima reconstrução para maior segurança

Em meados de janeiro, o Autodrom Most retomou os trabalhos para melhorar ainda mais a segurança na pista de corrida e nas suas imediações - sobretudo tendo em vista o grande evento anual do Campeonato do Mundo de Superbike.

Apesar do tempo invernoso, estão a decorrer trabalhos no Autodrom Most, que deverão continuar até ao final de fevereiro, com o objetivo de aumentar a segurança.

"No ano passado, estabelecemos um recorde durante o Campeonato do Mundo de Superbike, que se tornou um dos mais importantes destaques da temporada de desportos motorizados na República Checa, com 54.000 visitantes. Acreditamos que, este ano, ainda mais fãs irão assistir a este espetáculo. Queremos estar tão bem preparados quanto possível para, mais uma vez, satisfazer as elevadas expectativas dos pilotos e das equipas, que estão habituados aos padrões das principais pistas de corridas do mundo", afirma Josef Zajicek, Presidente do Conselho de Administração do Autodrom Most, explicando os últimos trabalhos de reconstrução.

Depois de toda a superfície da pista ter sido renovada em anos anteriores, os trabalhos deste ano centram-se na reconstrução de zonas de segurança seleccionadas nas curvas 16, 17 e 20. Outras alterações dizem respeito à aproximação à primeira curva para melhorar a segurança em travagens fortes.

Outra alteração importante é a renovação dos lancis na parte final do circuito, que serão substituídos por um tipo diferente, adequado tanto para os automóveis como para as motos. Serão também realizados outros trabalhos, como o alargamento da entrada das boxes, a instalação de novos sistemas de segurança nas curvas 17 e 18 e, por último, mas não menos importante, a modificação do sistema de câmaras desenvolvido pelo próprio Autódromo. Com base na experiência da época passada, o Race Control será equipado com dois monitores de grandes dimensões adicionais para melhorar a qualidade da imagem para os comissários.

O novo sistema de câmaras instalado no ano passado será testado este ano com recurso à inteligência artificial, que será capaz de reconhecer automaticamente incêndios ou movimentos invulgares de veículos, por exemplo. Ao mesmo tempo, estão em curso os trabalhos de planeamento e construção de um novo centro médico, cuja abertura está prevista para 2025.

"A torre de partida e chegada também está a ser remodelada, pelo que queremos utilizar a nossa experiência dos últimos anos. Provavelmente, a mudança mais interessante no centro de controlo será o teste da inteligência artificial no sistema de câmaras, que nos ajudará a ser mais eficientes em caso de acidentes", afirma o Diretor Desportivo Jindrich Hrnecek sobre os trabalhos em curso. "Haverá também uma atualização adicional em que estamos a trabalhar com uma empresa local. Tentamos redesenhar o nosso circuito todos os anos de acordo com as mais recentes regras e recomendações de segurança."

Serão também adquiridos um novo carro de segurança e um carro médico da Hyundai (i30 N). Outra nova adição à frota do circuito será o Hyundai Tucson RTP Rescue Special, um veículo para assistência técnica rápida. Este veículo de primeira intervenção foi concebido para ser utilizado em corridas de automóveis. O veículo estará equipado com cerca de 150 kg de agente extintor combinado (pó, espuma, CO2) e agora também com 15 kg de agente extintor de gel especial para baterias de iões de lítio. Também terá equipamento de salvamento hidráulico e mecânico. O Tucson RTP tem todo o equipamento de proteção a bordo, incluindo um kit especial para utilização com veículos eléctricos.

Estão também em curso projectos especiais de formação em Most. Hrnecek: "Estamos a lançar um projeto único na República Checa, o Motorsport Rescue Camp, de 16 a 18 de fevereiro. O objetivo é formar os serviços de salvamento e de emergência no domínio dos desportos motorizados, para que possam trabalhar em máxima simbiose. É mais uma peça do puzzle para elevar a segurança ao mais alto nível".

O Autodrom Most acolherá o Campeonato do Mundo de Superbikes pela quarta vez este ano, de 19 a 21 de julho, que se tornou uma presença permanente no calendário de corridas de Most. Para além das Superbikes, o próximo ponto alto da temporada será o tradicional Prémio de Camiões da República Checa (30 de agosto a 1 de setembro), que incluirá mais uma vez uma ronda do NASCAR Europeu. Para todos os entusiastas de automóveis clássicos, o ponto alto da época em Most é o festival automóvel "The Most Classic", de 27 a 29 de setembro, que combina corridas de automóveis da Taça Histo, uma exposição e um encontro de automóveis clássicos, dos seus proprietários, coleccionadores e fãs.