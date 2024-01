Conmoción para Álvaro Bautista: el dolor sigue ahí

Como recompensa por sus dos títulos mundiales, Álvaro Bautista recibió una wildcard de Ducati para el evento de MotoGP en Malasia, pero no pudo correr allí debido a la lesión sufrida tras una caída el 1 de noviembre en Jerez. De regreso del sudeste asiático, el piloto de 39 años se sometió a un examen en Madrid a mediados de noviembre y se le diagnosticó un desplazamiento discal entre las vértebras C5, C6 y C7. Bautista decidió no operarse e intentó recuperarse de su lesión con reposo y fisioterapia.

"Me siento muy bien y tengo la misma fuerza en el brazo izquierdo que antes", dijo la estrella de Ducati en la presentación del equipo en Madonna di Campiglio el lunes. "El dolor ha desaparecido, he progresado mucho en las dos últimas semanas. Sin embargo, no he podido entrenarme con normalidad porque estaba preocupado por mi cuello y mi brazo. Sólo faltaba saber cómo estaría sobre la moto, que es lo más importante para mí".

El primer gran test invernal de la temporada 2024 tendrá lugar en Jerez el miércoles y el jueves, y Bautista paró más de una hora antes del final del primer día. Cuando se reunió con SPEEDWEEK.com, dio rienda suelta a sus emociones. "Ha sido un invierno muy duro para mí", admitió Álvaro. "Estuve dolorido durante semanas después de Sepang y trabajé muy duro con mi terapeuta. Algunos momentos fueron realmente malos, con mucho dolor. Ahora puedo decir que la fuerza en mi brazo está bien, pero el dolor en mi cuello ha permanecido. La regeneración de los discos desplazados va muy lenta, aunque lo he intentado todo en casa. Estoy mejor que el año pasado, pero me duele la moto".

"Cuando salí a la pista por primera vez el miércoles por la mañana, estaba muy preocupado", dijo Bautista. "El dolor era intenso, apenas podía trazar las curvas de izquierdas. Pero vuelta tras vuelta mejoraba, los músculos se relajaban un poco. Creo que el principal dolor de la mañana provenía de los calambres en la espalda, lo cual es positivo. De todos modos, he parado antes porque no notaba ninguna mejora. Era mejor parar que empeorar. No estoy contento con cómo me siento en este momento".

Faltan cuatro semanas para el inicio de la temporada en Phillip Island. ¿Cree Bautista que estará sano para entonces? "Espero que para entonces esté al menos un poco mejor", dijo el 59 veces ganador de carreras. "El test aquí y en Portimao la semana que viene permitirá a mi cuerpo acostumbrarse de nuevo a la tensión. Pero no sé cómo de grandes serán las mejoras para Australia. Lo bueno es que estaba mejor al final del primer día de pruebas que al principio".