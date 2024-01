Choc pour Alvaro Bautista : la douleur est toujours là

En récompense de ses deux titres de champion du monde, Alvaro Bautista a reçu une wild card de Ducati pour participer à l'événement MotoGP en Malaisie, mais il a été blessé lors d'une chute le 1er novembre à Jerez. De retour d'Asie du Sud-Est, le pilote de 39 ans a passé des examens à Madrid à la mi-novembre, qui ont révélé la présence de disques intervertébraux déplacés entre les vertèbres C5, C6 et C7. Bautista a renoncé à une opération et a essayé de se remettre de sa blessure en se reposant et en suivant une physiothérapie.

"Je me sens très bien et j'ai retrouvé de la force dans mon bras gauche comme avant", a raconté la star Ducati lors de la présentation de l'équipe lundi à Madonna di Campiglio. "La douleur a quasiment disparu et j'ai fait de gros progrès ces deux dernières semaines. Mais je n'ai pas pu m'entraîner comme d'habitude parce que je m'inquiétais pour mon cou et mon bras. La seule chose qui n'était pas claire était de savoir comment cela se passerait sur la moto, ce qui est le plus important pour moi".

Mercredi et jeudi, Jerez accueille les premiers grands tests hivernaux de la saison 2024, Bautista s'est arrêté plus d'une heure avant la fin de la première journée. Lorsqu'il a rencontré SPEEDWEEK.com, il a laissé libre cours à ses émotions. "L'hiver a été très difficile pour moi", a admis Alvaro. "J'ai eu mal pendant des semaines après Sepang et j'ai travaillé très dur avec mon thérapeute. Certains moments étaient vraiment pourris, avec de fortes douleurs. Maintenant, je peux dire que la force dans mon bras est correcte, mais les douleurs dans le cou sont restées. La régénération des disques intervertébraux déplacés est trop lente, même si j'ai tout essayé à la maison. Je me sens mieux que l'année dernière, mais j'ai mal sur la moto".

"Lorsque je suis entré en piste pour la première fois mercredi matin, j'étais très inquiet", a déclaré Bautista. "La douleur était forte, je pouvais à peine éviter les virages à gauche. Mais tour après tour, les choses se sont améliorées et les muscles se sont un peu détendus. Je pense que la principale douleur du matin venait de crampes dans le dos, c'est positif. J'ai quand même arrêté plus tôt parce que je ne sentais plus d'amélioration de mon état. Il était préférable d'arrêter plutôt que d'aggraver la situation. Je ne suis pas heureux de la façon dont je me sens actuellement".

Il ne reste plus que quatre semaines avant le début de la saison à Phillip Island. Bautista pense-t-il qu'il sera rétabli d'ici là ? "J'espère que ça ira au moins un peu mieux d'ici là", a répondu le pilote aux 59 victoires en course. "Avec le test ici et à Portimao la semaine prochaine, mon corps pourra se réhabituer aux efforts. Mais je ne sais pas si les améliorations seront importantes d'ici l'Australie. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin de la première journée de test, c'était mieux qu'au début".