Shock per Alvaro Bautista: il dolore è ancora presente

A quasi tre mesi dall'infortunio al disco del collo, il due volte campione del mondo Superbike Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) non è ancora in forma. Durante i test di Jerez, ha lamentato la sua sofferenza.

Come premio per i suoi due titoli mondiali, Alvaro Bautista ha ricevuto una wildcard dalla Ducati per l'evento MotoGP in Malesia, ma non ha potuto parteciparvi a causa di un infortunio dovuto a una caduta il 1° novembre a Jerez. Di ritorno dal Sud-Est asiatico, il 39enne si è sottoposto a un esame a Madrid a metà novembre e gli è stata diagnosticata una dislocazione dei dischi tra le vertebre C5, C6 e C7. Bautista ha deciso di non sottoporsi a un intervento chirurgico e ha cercato di recuperare dall'infortunio con riposo e fisioterapia.

"Mi sento molto bene e ho la stessa forza nel braccio sinistro di prima", ha detto il campione della Ducati alla presentazione del team a Madonna di Campiglio lunedì. "Il dolore è scomparso, ho fatto grandi progressi nelle ultime due settimane. Tuttavia, non ho potuto allenarmi come al solito perché ero preoccupato per il collo e il braccio. Non era chiaro come sarebbe andata in bicicletta, che è la cosa più importante per me".

Il primo grande test invernale della stagione 2024 si svolgerà a Jerez mercoledì e giovedì, e Bautista si è fermato più di un'ora prima della fine della prima giornata. Quando ha incontrato SPEEDWEEK.com, ha dato libero sfogo alle sue emozioni. "È stato un inverno molto duro per me", ha ammesso Alvaro. "Dopo Sepang ho sofferto per settimane e ho lavorato molto duramente con il mio terapeuta. Alcuni momenti sono stati davvero brutti, con molto dolore. Ora posso dire che la forza del braccio è a posto, ma il dolore al collo è rimasto. La rigenerazione dei dischi spostati procede troppo lentamente, anche se ho provato di tutto a casa. Sto meglio rispetto all'anno scorso, ma in bici soffro".

"Quando sono sceso in pista per la prima volta mercoledì mattina, ero molto preoccupato", ha detto Bautista. "Il dolore era forte, facevo fatica a percorrere le curve a sinistra. Ma giro dopo giro è migliorato, i muscoli si sono rilassati un po'. Credo che il dolore principale del mattino fosse dovuto ai crampi alla schiena, il che è positivo. Mi sono comunque fermato prima perché non sentivo alcun miglioramento della mia condizione. Era meglio fermarsi che peggiorare la situazione. Non sono contento di come mi sento al momento".

Mancano solo quattro settimane all'apertura della stagione a Phillip Island. Bautista pensa di essere in salute per allora? "Spero che per allora le cose vadano un po' meglio", ha detto il 59 volte vincitore di una gara. "I test qui e a Portimao la prossima settimana permetteranno al mio corpo di riabituarsi allo sforzo. Ma non so quanto saranno grandi i miglioramenti per l'Australia. La cosa positiva è che alla fine del primo giorno di test la situazione era migliore rispetto all'inizio".