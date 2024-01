Choque para Álvaro Bautista: as dores continuam

Quase três meses depois de ter lesionado um disco no pescoço, o bicampeão do mundo de Superbike Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) ainda não está em forma. Durante o teste de Jerez, lamentou o seu sofrimento.

Como recompensa pelos seus dois títulos de campeão do mundo, Álvaro Bautista recebeu um wildcard da Ducati para o evento de MotoGP na Malásia, mas não pôde participar devido a uma lesão na sequência de uma queda a 1 de novembro em Jerez. De regresso do Sudeste Asiático, o piloto de 39 anos foi examinado em Madrid em meados de novembro e foi-lhe diagnosticada uma deslocação dos discos entre as vértebras C5, C6 e C7. Bautista decidiu não se submeter a uma cirurgia e tentou recuperar da lesão com repouso e fisioterapia.

"Sinto-me muito bem e tenho a mesma força no braço esquerdo que tinha antes", disse a estrela da Ducati na apresentação da equipa em Madonna di Campiglio, na segunda-feira. "As dores praticamente desapareceram, fiz grandes progressos nas últimas duas semanas. No entanto, não pude treinar normalmente porque estava preocupado com o meu pescoço e braço. Só não estava claro como seria na bicicleta, que é a coisa mais importante para mim."

O primeiro grande teste de inverno da época de 2024 terá lugar em Jerez na quarta e quinta-feira, e Bautista parou mais de uma hora antes do final do primeiro dia. Quando se encontrou com o SPEEDWEEK.com, deu rédea solta às suas emoções. "Tem sido um inverno muito duro para mim", admitiu Álvaro. "Estive com dores durante semanas depois de Sepang e trabalhei muito com o meu terapeuta. Alguns momentos foram muito maus, com muitas dores. Agora posso dizer que a força no meu braço está bem, mas a dor no meu pescoço manteve-se. A regeneração dos discos deslocados está a ser muito lenta, embora eu tenha tentado tudo em casa. Estou melhor do que no ano passado, mas tenho dores na bicicleta".

"Quando fui para a pista pela primeira vez na quarta-feira de manhã, estava muito preocupado", disse Bautista. "As dores eram fortes, mal conseguia contornar as curvas à esquerda. Mas volta após volta foi melhorando, os músculos relaxaram um pouco. Penso que a principal dor da manhã foi causada por cãibras nas costas, o que é positivo. De qualquer forma, parei mais cedo porque não senti qualquer melhoria no meu estado. Era melhor parar do que piorar a situação. Não estou contente com a forma como me sinto neste momento."

Faltam apenas quatro semanas para a abertura da época em Phillip Island. Bautista acha que estará saudável nessa altura? "Espero que esteja pelo menos um pouco melhor até lá", disse o 59 vezes vencedor de corridas. "O teste aqui e em Portimão, na próxima semana, vai permitir que o meu corpo se habitue novamente ao esforço. Mas não sei até que ponto as melhorias serão significativas na Austrália. O que é bom é que estava melhor no final do primeiro dia de testes do que no início."