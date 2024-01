Tests de Jerez, mercredi : Bulega excelle en qualifications

Alors que la plupart des pilotes prenaient une courte pause déjeuner entre 13 et 14 heures, le nouveau venu chez BMW, Toprak Razgatlioglu, menait la feuille de temps avec un temps de 1:39,627. C'est la première fois que le Turc pilote la M1000RR dans de bonnes conditions de piste, ses précédents essais à Portimao, Jerez et Valence ayant tous été influencés par la pluie.

L'après-midi, la recrue Superbike Nicolo Bulega a pris la tête de la course et a fait preuve d'une vitesse étonnante avec 1:39,193 min. À titre de comparaison, le meilleur tour en course à Jerez en 2019 a été réalisé par Alvaro Bautista (Ducati) en 1:39,004 min lors de la course Superpole, tandis que le record de pole a été établi par Jonathan Rea (Kawasaki) en 1:38,247 min la même année.



Remy Gardner a réalisé 1:38,448 min avec un pneu arrière qualificatif lors du premier grand test hivernal à Jerez le 1er novembre.



A 15 minutes de la fin, Bulega a fait monter un qualifyer et a réalisé un tour étonnant en 1:38,292 min. L'Italien a ainsi terminé la première journée de test avec 1,182 sec d'avance sur le deuxième, le pilote officiel Kawasaki Alex Lowes.



Contrairement à Bulega, les autres pilotes de pointe n'ont pas utilisé de qualificatif, ce qui relativise les écarts importants.



Si l'on exclut Bulega, Alex Lowes a été le plus rapide, suivi de près par les pilotes BMW Toprak Razgatlioglu et Michael van der Mark.



Le champion du monde Alvaro Bautista s'est arrêté prématurément en raison de douleurs cervicales et n'a terminé qu'en dixième position.



Honda a encore beaucoup de travail à faire avec la nouvelle Fireblade, Iker Lecuona et Xavi Vierge ont terminé loin dans le peloton.



Philipp Öttl, du team Yamaha GMT94, a réalisé une bonne performance pour ses débuts sur la R1 de course et a maintenu son retard de 0,7 seconde sur le meilleur en pneus de course.



Comme toujours lors des essais, les temps n'ont qu'une signification limitée, car les équipes suivent des programmes très différents.



Marcel Schrötter a réalisé le meilleur temps chez les pilotes Supersport, le Bavarois devançant le deuxième Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) de 0,129 sec avec sa MV Agusta.