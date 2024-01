Test di Jerez, mercoledì: Bulega si distingue per la qualificazione

Quando la maggior parte dei piloti ha fatto una breve pausa pranzo tra le 13.00 e le 14.00, il nuovo arrivato in BMW Toprak Razgatlioglu si è piazzato in cima alla classifica dei tempi con un 1:39.627 minuti. Il turco sta guidando la M1000RR in buone condizioni di pista per la prima volta; i suoi precedenti test a Portimao, Jerez e Valencia sono stati tutti influenzati dalla pioggia.

Nel pomeriggio, il debuttante della Superbike Nicolo Bulega ha preso il comando e ha mostrato una velocità sorprendente con un 1:39.193 minuti. Per fare un confronto: Alvaro Bautista (Ducati) ha stabilito il giro più veloce a Jerez nel 2019 nella gara di Superpole in 1:39.004 min, mentre Jonathan Rea (Kawasaki) ha stabilito il record della pole nello stesso anno con 1:38.247 min.



Remy Gardner ha girato in 1:38.448 minuti al primo grande test invernale di Jerez il 1° novembre con un pneumatico posteriore da qualifica.



A 15 minuti dalla fine, Bulega ha montato una gomma da qualifica e ha percorso un giro sorprendente in 1'38.292 min. L'italiano ha così concluso la prima giornata di test con 1,182 secondi di vantaggio sul secondo classificato, il pilota ufficiale Kawasaki Alex Lowes.



A differenza di Bulega, gli altri piloti di punta non hanno fatto ricorso a qualifiche, il che mette in prospettiva gli ampi distacchi.



Se escludiamo Bulega, Alex Lowes è stato il più veloce, seguito da vicino dai piloti BMW Toprak Razgatlioglu e Michael van der Mark.



Il campione del mondo Alvaro Bautista si è ritirato presto a causa di un dolore al collo e ha concluso solo al 10° posto.



La Honda ha ancora molto lavoro da fare con la nuova Fireblade, con Iker Lecuona e Xavi Vierge che hanno concluso molto indietro.



Philipp Öttl del team Yamaha GMT94 ha mostrato una prestazione decente al suo debutto sulla R1 da gara e ha mantenuto il suo distacco dal migliore con le gomme da gara entro 0,7 secondi.



Come sempre accade nei test ride, i tempi hanno un significato limitato perché le squadre seguono programmi molto diversi.



Marcel Schrötter ha fatto segnare il miglior tempo tra i piloti della Supersport, con il bavarese in sella alla sua MV Agusta che ha preceduto di 0,129 secondi il secondo classificato, Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha).