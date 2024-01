Teste de Jerez, quarta-feira: Bulega destaca-se com a qualificação

Quando a maioria dos pilotos fez uma pequena pausa para almoço entre as 13 e as 14 horas, o estreante da BMW, Toprak Razgatlioglu, liderou a tabela de tempos com 1:39.627 minutos. O turco está a pilotar a M1000RR em boas condições de pista pela primeira vez; os seus testes anteriores em Portimão, Jerez e Valência foram todos afectados pela chuva.

Durante a tarde, o estreante em Superbike Nicolo Bulega assumiu a liderança e mostrou uma velocidade incrível com 1:39.193 minutos. Para comparação: Álvaro Bautista (Ducati) estabeleceu a volta mais rápida em Jerez em 2019 na corrida Superpole em 1:39.004 min, enquanto Jonathan Rea (Kawasaki) estabeleceu o recorde da pole no mesmo ano com 1:38.247 min.



Remy Gardner rodou em 1:38.448 minutos no primeiro grande teste de inverno em Jerez, a 1 de novembro, com um pneu traseiro de qualificação.



A 15 minutos do final, Bulega colocou um pneu de qualificação e efectuou uma volta surpreendente em 1m38,292s. O italiano terminou assim o primeiro dia de testes com 1,182 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o piloto da Kawasaki Alex Lowes.



Em contraste com Bulega, os outros pilotos de topo não usaram um qualificador, o que coloca as grandes diferenças em perspetiva.



Se excluirmos Bulega, Alex Lowes foi o mais rápido, seguido de perto pelos pilotos da BMW Toprak Razgatlioglu e Michael van der Mark.



O campeão do mundo Álvaro Bautista retirou-se mais cedo devido a dores no pescoço e terminou apenas em 10º lugar.



A Honda ainda tem muito trabalho a fazer com a nova Fireblade, com Iker Lecuona e Xavi Vierge a terminarem muito atrás no pelotão.



Philipp Öttl, da equipa Yamaha GMT94, mostrou um desempenho decente na sua estreia na R1 de corrida e manteve a sua diferença para o melhor com pneus de corrida dentro de 0,7 segundos.



Como sempre acontece com os testes, os tempos têm um significado limitado porque as equipas seguem programas muito diferentes.



Marcel Schrötter estabeleceu o tempo mais rápido entre os pilotos de Supersport, com o bávaro na sua MV Agusta 0,129 segundos à frente do segundo classificado, Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha).