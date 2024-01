Aplausos para BMW y Razgatlioglu: un debut perfecto

El piloto oficial de Ducati Nicolo Bulega ha sido más de un segundo más rápido que el resto este miércoles, pero el recién llegado a la categoría ha sido el único en salir con un neumático trasero de calificación. Por detrás del italiano, los nueve siguientes han quedado separados por sólo 0,4 segundos.

El debutante de BMW Toprak Razgatlioglu probó por cuarta vez con la M1000RR, pero por primera vez en una pista seca y con la competición reunida in situ. Perdió 0.047 seg con el segundo clasificado Alex Lowes (Kawasaki), la diferencia de 1.229 seg con el más rápido Bulega no le causó ningún quebradero de cabeza.

"Todo el mundo está mostrando su potencial ahora, lo que es muy bueno", sonrió el turco en una entrevista individual con SPEEDWEEK.com. "Bulega ha rodado con una Q, pero aun así ha conseguido un muy buen tiempo por vuelta. Aquí nadie tiene agarre, a todo el mundo le gira la rueda trasera. A pesar de ello, ha conseguido un buen tiempo. En general, todo el mundo está muy cerca. Estoy contento porque todavía no estoy al 100% con esta moto. He rodado en 1:39 minutos, lo que está bien. Pero todavía tenemos que mejorar, y eso lleva tiempo. Después de cuatro años con Yamaha, todavía tengo que aprender todo sobre esta moto".

Toprak subraya que también puede mover la BMW con su característico estilo de pilotaje: "Sólo tenemos que ajustar un poco la electrónica. Actualmente estamos trabajando para encontrar la mejor puesta a punto para la frenada. Lo bueno es que: También puedo frenar con ángulos de inclinación máximos. Todo el mundo dice que esta moto no tiene potencial para estar entre las tres primeras del campeonato. Si fuera así, no estaríamos rodando en 1:39 minutos. Ya he dado muchas vueltas en Jerez. Empecé con 1:41 min, luego 1:40 - cuando vi 1:39, estaba contento. Por supuesto, también he dado muchas vueltas aquí en 1:38 min, pero llevo cuatro años con la Yamaha y la sentía como una pierna o un brazo mío. Ahora estoy corriendo para una marca diferente y estoy haciendo 1'39s de inmediato - eso es muy bueno. Incluso con 20 vueltas con neumáticos viejos hacía 1:40.5 min. He mirado a los otros pilotos, están al mismo nivel".

Toprak probará algunas piezas nuevas el jueves. "Si todas funcionan como queremos, también puedo hacer 1:38 min con el clasificador", sonríe el Campeón del Mundo de 2021. "Entonces iré a la caza de tiempos".

Tiempos Test Jerez Campeonato del Mundo de Superbike (24.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38.292 min

2º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.182 seg.

3º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1.229

4º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.239

5º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.387

6º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1.390

7º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.392

8º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.471

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.481

10º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.555

11º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.625

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.711

13º Scott Redding (GB), BMW, +1.750

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.767

15º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.841

16º Iker Lecuona (E), Honda, +2.087

17º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.257

18º Xavi Vierge (E), Honda, +2.384

19º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.143

20º Bradley Smith (GB), BMW, +3.570

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.606

Campeonato del Mundo Times Supersport:

1º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42.015 min

2º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'42.144

3º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1'42.159

4º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42.614

5º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42.633

6º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42.648

7º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1'43.181

8º Yari Montella (I), Ducati, 1'43.281

9º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'43.780

10º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44.401

11º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404

12º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44.415

13º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44.758