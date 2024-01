Applaudissements pour BMW et Razgatlioglu : des débuts sur mesure

Lors des tests Superbike de mercredi et jeudi à Jerez, la nouvelle recrue de BMW Toprak Razgatlioglu se mesure pour la première fois à la concurrence. Il a terminé la première journée à la troisième place.

Le pilote officiel Ducati Nicolo Bulega a été plus d'une seconde plus rapide que les autres mercredi, mais le nouveau venu dans la catégorie était le seul à être parti avec un pneu arrière qualificatif. Derrière l'Italien, les neuf suivants ne sont séparés que par 0,4 seconde.

Le nouveau venu chez BMW, Toprak Razgatlioglu, effectuait certes son quatrième test avec la M1000RR, mais pour la première fois sur une piste sèche et avec la concurrence rassemblée sur place. Il a perdu 0,047 sec sur le deuxième Alex Lowes (Kawasaki) et les 1,229 sec de retard sur le plus rapide Bulega ne lui causent aucun souci.

"Maintenant, tout le monde montre son potentiel, c'est très bien", a souri le Turc lors d'un entretien en tête-à-tête avec SPEEDWEEK.com. "Bulega a roulé avec un Q, ce qui ne l'a pas empêché de réaliser un très bon temps au tour. Ici, personne n'a de grip, tout le monde a la roue arrière qui patine. Il a quand même réussi à faire un tel temps au tour. Dans l'ensemble, tout le monde est très proche les uns des autres. Je suis content parce que je ne suis pas encore à 100 % avec cette moto. J'ai fait 1:39 min facilement, c'est bien. Mais nous devons quand même nous améliorer, ce qui prend du temps. Après quatre ans avec Yamaha, je dois aussi tout apprendre sur cette moto".

Toprak souligne qu'il peut aussi faire bouger la BMW avec son style de pilotage caractéristique : "Nous devons juste adapter un peu l'électronique. Nous travaillons actuellement à trouver le meilleur réglage pour le freinage. Ce qui est bien : Je peux aussi freiner en position d'inclinaison maximale. Tout le monde dit que cette moto n'a pas le potentiel pour être dans le top 3 du championnat. Si c'était le cas, nous ne ferions pas 1'39" avec. J'ai déjà fait beaucoup de tours à Jerez. J'ai commencé en 1'41'', puis en 1'40'' - quand j'ai vu 1'39'', ça m'a fait plaisir. Bien sûr, j'ai aussi fait beaucoup de tours en 1'38, mais j'ai passé quatre ans sur la Yamaha, j'avais l'impression que c'était une de mes jambes ou un de mes bras. Maintenant, je roule pour une autre marque et je fais d'emblée 1:39 min - c'est très bien. Même avec des pneus usés pendant 20 tours, je faisais encore 1:40,5 min. J'ai regardé les autres pilotes, ils sont au même niveau".

Jeudi, Toprak essaiera quelques nouvelles pièces. "Si elles fonctionnent toutes comme nous l'imaginons, je pourrai faire 1'38'' avec le qualificatif", a souri le champion du monde 2021. "Je partirai alors à la chasse au chrono".

Temps Test de Jerez Championnat du monde Superbike (24.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38,292 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,182 sec

3. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1,229

4. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,239

5. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,387

6. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,390

7. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,392

8. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,471

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,481

10. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,555

11. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,625

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,711

13. Scott Redding (GB), BMW, +1,750

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,767

15. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,841

16. Iker Lecuona (E), Honda, +2,087

17. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,257

18. Xavi Vierge (E), Honda, +2,384

19. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,143

20. Bradley Smith (GB), BMW, +3,570

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,606

Temps du championnat du monde Supersport :

1. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42,015 min

2. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:42,144

3. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:42,159

4. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,614

5. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42,633

6. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42,648

7. Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:43,181

8. Yari Montella (I), Ducati, 1:43,281

9. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:43,780

10. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,401

11. Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44,404

12. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44,415

13. Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44,758