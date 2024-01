Applausi per BMW e Razgatlioglu: un debutto perfetto

Nei test Superbike di mercoledì e giovedì a Jerez, il nuovo arrivato in BMW Toprak Razgatlioglu affronterà per la prima volta la concorrenza. Ha concluso la prima giornata al 3° posto.

Il pilota Ducati works Nicolo Bulega è stato più veloce di oltre un secondo rispetto agli altri mercoledì, ma il nuovo arrivato nella classe è stato l'unico a partire con una gomma posteriore da qualifica. Dietro l'italiano, i nove successivi sono stati separati da soli 0,4 secondi.

Il debuttante BMW Toprak Razgatlioglu ha provato la M1000RR per la quarta volta, ma per la prima volta su pista asciutta e con la concorrenza riunita sul posto. Ha perso 0,047 secondi dal secondo classificato Alex Lowes (Kawasaki), mentre il distacco di 1,229 secondi dal più veloce Bulega non gli ha causato alcun problema.

"Tutti stanno dimostrando il loro potenziale, il che è molto positivo", ha commentato il turco in un'intervista a tu per tu con SPEEDWEEK.com. "Bulega ha girato con una Q, ma è riuscito comunque a fare un ottimo tempo sul giro. Qui nessuno ha aderenza, la ruota posteriore di tutti gira. Ciononostante, è riuscito a fare un buon tempo sul giro. In generale, comunque, tutti sono molto vicini. Sono contento perché non sono ancora al 100% con questa moto. Ho girato in 1:39 minuti, il che è positivo. Ma dobbiamo ancora migliorare, il che richiede tempo. Dopo quattro anni con la Yamaha, devo ancora imparare tutto su questa moto".

Toprak sottolinea che può anche muovere la BMW con il suo caratteristico stile di guida: "Dobbiamo solo regolare un po' l'elettronica. Al momento stiamo lavorando per trovare il miglior set-up per la frenata. La cosa positiva è che: Posso frenare anche con il massimo angolo di piega. Tutti dicono che questa moto non ha il potenziale per entrare nei primi tre posti del campionato. Se così fosse, non avremmo girato in 1:39 minuti. Ho già fatto molti giri a Jerez. Ho iniziato con 1:41 minuti, poi 1:40 - quando ho visto 1:39, sono stato contento. Naturalmente, ho fatto anche molti giri qui in 1:38 minuti, ma sono stato sulla Yamaha per quattro anni e la sentivo come una gamba o un braccio. Ora sto guidando per un'altra marca e faccio subito 1'39: è molto buono. Anche con 20 giri di gomme vecchie facevo ancora 1:40,5 minuti. Ho guardato gli altri piloti, sono allo stesso livello".

Giovedì Toprak proverà alcune nuove parti. "Se funzionano tutti come vogliamo, posso anche fare 1:38 min con la qualifica", ha sorriso il Campione del Mondo 2021. "Poi andrò a caccia di tempi".

Tempi Test di Jerez Campionato Mondiale Superbike (24.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38.292 min.

2° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.182 sec.

3° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1.229

4° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.239

5° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.387

6° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1.390

7° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.392

8° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.471

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.481

10° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.555

11° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.625

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.711

13° Scott Redding (GB), BMW, +1.750

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.767

15° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.841

16° Iker Lecuona (E), Honda, +2.087

17° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.257

18° Xavi Vierge (E), Honda, +2.384

19° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.143

20° Bradley Smith (GB), BMW, +3.570

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.606

Campionato mondiale Supersport:

1° Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42.015 min.

2° Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'42.144

3° Can Öncü (TR), Kawasaki, 1'42.159

4° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42.614

5° Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42.633

6° Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.648

7° Lucas Mahias (F), Yamaha, 1'43.181

8° Yari Montella (I), Ducati, 1'43.281

9° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'43.780

10° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44.401

11° Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404

12° Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44.415

13° Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44.758