Aplausos para a BMW e Razgatlioglu: uma estreia perfeita

O piloto da Ducati Works Nicolo Bulega foi mais de um segundo mais rápido que os restantes na quarta-feira, mas o estreante na classe foi o único a partir com um pneu traseiro de qualificação. Atrás do italiano, os nove pilotos seguintes ficaram separados por apenas 0,4 segundos.

O estreante da BMW, Toprak Razgatlioglu, testou com a M1000RR pela quarta vez, mas pela primeira vez numa pista seca e com a concorrência reunida no local. Perdeu 0,047 seg. para o segundo classificado, Alex Lowes (Kawasaki), mas a diferença de 1,229 seg. para o Bulega mais rápido não lhe causou quaisquer dores de cabeça.

"Todos estão a mostrar o seu potencial, o que é muito bom," sorriu o turco numa entrevista individual com o SPEEDWEEK.com. "Bulega andou com um Q, mas mesmo assim conseguiu um tempo de volta muito bom. Aqui ninguém tem aderência, as rodas traseiras de toda a gente rodam. Mesmo assim, ele conseguiu um tempo de volta tão bom. No entanto, no geral, todos estão muito próximos uns dos outros. Estou contente porque ainda não estou a 100% com esta mota. Fiz um tempo fácil de 1:39 minutos, o que é bom. Mas ainda temos de melhorar, o que leva tempo. Depois de quatro anos com a Yamaha, ainda tenho de aprender tudo sobre esta mota."

Toprak sublinha que também pode mover a BMW com o seu estilo de condução caraterístico: "Só precisamos de ajustar um pouco a eletrónica. Estamos atualmente a trabalhar para encontrar a melhor configuração para a travagem. O que é bom: Também consigo travar com ângulos de inclinação máximos. Toda a gente diz que esta moto não tem potencial para ficar entre os três primeiros no campeonato. Se fosse esse o caso, não estaríamos a rodar com ela durante 1:39 minutos. Já fiz muitas voltas em Jerez. Comecei com 1:41 min, depois 1:40 - quando vi 1:39, fiquei feliz. Claro que também fiz muitas voltas aqui em 1:38 minutos, mas estou na Yamaha há quatro anos e senti que era uma perna ou um braço meu. Agora estou a correr para uma marca diferente e estou a fazer 1m39s logo de início - isso é muito bom. Mesmo com 20 voltas com pneus velhos ainda estava a fazer 1:40,5 minutos. Olhei para os outros pilotos e eles estão ao mesmo nível".

Toprak vai experimentar algumas peças novas na quinta-feira. "Se todas funcionarem como queremos, também posso fazer 1:38 min com o qualificador", sorriu o Campeão do Mundo de 2021. "Depois vou à caça de tempos."

Tempos do Teste de Jerez do Campeonato Mundial de Superbike (24.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38.292 min

2º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,182 seg

3º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1,229

4º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,239

5º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,387

6º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,390

7º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,392

8º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,471

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,481

10º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,555

11º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,625

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,711

13º Scott Redding (GB), BMW, +1,750

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,767

15º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,841

16º Iker Lecuona (E), Honda, +2,087

17º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,257

18º Xavi Vierge (E), Honda, +2,384

19º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,143

20º Bradley Smith (GB), BMW, +3,570

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,606

Campeonato do Mundo de Supersport:

1º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42.015 min

2º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'42.144

3º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1m42,159s

4º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42.614

5º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42.633

6º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42.648

7º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1m43,181s

8º Yari Montella (I), Ducati, 1m43,281s

9º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'43.780

10º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44.401

11º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404

12º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44.415

13º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44.758