Départ de rêve pour Nicolò Bulega (Ducati) : Premier meilleur temps

Le rookie du Superbike Nicolò Bulega a été le plus rapide lors de la première journée des tests de Jerez. Avec les pneus qualificatifs, il a réalisé 1:38,292 min et compte 1,182 sec d'avance sur le deuxième, Alex Lowes (Kawasaki).

Nicolò Bulega, 24 ans, s'est en outre montré bien plus rapide que lors de son dernier test sur le Circuito de Jerez début novembre, où il avait terminé deuxième en 1:38,726 min. "J'ai de bonnes sensations et je peux pousser comme je veux", s'est réjoui le champion du monde Supersport. "J'ai pris beaucoup de plaisir avec ma moto et mon équipe. Nous avons pris un bon départ et sommes sur la bonne voie".

Bulega a déjà eu plusieurs occasions de s'habituer à la Panigale V4R l'année dernière. Lors du premier test de 2024, il s'agira de poursuivre ce travail. "Nous travaillons sur ma position sur la moto et avons par exemple effectué différents réglages sur le guidon. En fait, rien de bien méchant, il s'agissait avant tout d'avoir une bonne base. Jeudi, nous allons continuer à travailler sur ces points et essayer de nous améliorer, notamment avec des pneus usagés", a déclaré Bulega.

Outre la Superbike, l'équipe est entièrement nouvelle pour Bulega, à l'exception de son chef d'équipe Tommaso Raponi. Comment se passe son acclimatation ? "Je me sens bien, nous avons une bonne relation. Et c'est plus facile pour moi parce que j'ai pu emmener mon chef d'équipe avec moi en championnat du monde Supersport. Je le connais, c'est important pour moi. Le reste de l'équipe est nouveau pour moi, nous devons d'abord établir une base de confiance, mais ce n'est pas un problème".

Son coéquipier chez Ducati, Alvaro Bautista, qui a terminé prématurément le test de mercredi en raison d'une douleur au cou et qui s'est classé 10e, a déclaré que Bulega était un rival redoutable pour lui cette année. "Cela me rend fier. Je suis heureux de l'entendre de la part d'un tel champion", a déclaré Bulega, tout en soulignant : "Je suis rapide avec des pneus neufs, mais je dois acquérir plus d'expérience avec des pneus usagés. Si je suis aussi rapide avec, alors je serai très compétitif".

Temps du test de Jerez du championnat du monde de Superbike (24.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38,292 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,182 sec

3. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1,229

4. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,239

5. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,387

6. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,390

7. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,392

8. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,471

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,481

10. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,555

11. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,625

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,711

13. Scott Redding (GB), BMW, +1,750

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,767

15. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,841

16. Iker Lecuona (E), Honda, +2,087

17. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,257

18. Xavi Vierge (E), Honda, +2,384

19. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,143

20. Bradley Smith (GB), BMW, +3,570

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,606

Temps du championnat du monde Supersport :

1. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42,015 min

2. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:42,144

3. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:42,159

4. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,614

5. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42,633

6. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42,648

7. Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:43,181

8. Yari Montella (I), Ducati, 1:43,281

9. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:43,780

10. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,401

11. Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44,404

12. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44,415

13. Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44,758