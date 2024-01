Partenza da sogno per Nicolò Bulega (Ducati): Primo miglior tempo

Il 24enne Nicolò Bulega è stato anche significativamente più veloce rispetto al suo ultimo test al Circuito de Jerez all'inizio di novembre, quando ha concluso al secondo posto con un tempo di 1:38.726 minuti. "Ho un buon feeling e posso spingere quanto voglio", ha dichiarato felice il campione del mondo Supersport. "Mi sono divertito molto con la mia moto e la mia squadra. Siamo partiti bene e siamo sulla strada giusta".

Bulega ha già avuto diverse occasioni per familiarizzare con la Panigale V4R lo scorso anno. Il primo test del 2024 servirà a proseguire questo lavoro. "Stiamo lavorando sulla mia posizione sulla moto e abbiamo fatto diverse regolazioni al manubrio, per esempio. In sostanza, niente di importante, si trattava soprattutto di avere una buona base. Giovedì continueremo a lavorare su questi aspetti e cercheremo di migliorare, anche con pneumatici usati", ha detto Bulega.

Oltre alla superbike, la squadra è completamente nuova per Bulega, a parte il suo capo equipaggio Tommaso Raponi. Come si sta ambientando? "Mi sento a mio agio, abbiamo un buon rapporto. E per me è più facile perché ho potuto portare con me il mio capo equipaggio nel campionato mondiale Supersport. Lo conosco, e questo è importante per me. Il resto della squadra è nuovo per me, dobbiamo prima creare una base di fiducia, ma non è un problema".

Il compagno di squadra della Ducati Alvaro Bautista, che ha terminato in anticipo il test di mercoledì a causa di un dolore al collo e ha concluso al 10° posto, ha detto che Bulega è un forte rivale per lui quest'anno. "Questo mi rende orgoglioso. Mi fa piacere sentirlo dire da un campione del genere", ha detto Bulega, ma allo stesso tempo ha sottolineato: "Sono veloce con le gomme nuove, ma devo ancora fare più esperienza con quelle usate. Se sarò veloce anche con quelli, allora sarò molto competitivo".

Tempi Test di Jerez Campionato mondiale Superbike (24.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38.292 min.

2° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.182 sec.

3° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1.229

4° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.239

5° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.387

6° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1.390

7° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.392

8° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.471

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.481

10° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.555

11° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.625

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.711

13° Scott Redding (GB), BMW, +1.750

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.767

15° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.841

16° Iker Lecuona (E), Honda, +2.087

17° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.257

18° Xavi Vierge (E), Honda, +2.384

19° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.143

20° Bradley Smith (GB), BMW, +3.570

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.606

Campionato mondiale Supersport:

1° Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42.015 min.

2° Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'42.144

3° Can Öncü (TR), Kawasaki, 1'42.159

4° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42.614

5° Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42.633

6° Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.648

7° Lucas Mahias (F), Yamaha, 1'43.181

8° Yari Montella (I), Ducati, 1'43.281

9° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'43.780

10° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44.401

11° Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404

12° Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44.415

13° Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44.758