Partida de sonho para Nicolò Bulega (Ducati): Primeiro melhor tempo

O estreante em Superbike Nicolò Bulega foi o mais rápido no primeiro dia de testes em Jerez. Com o pneu de qualificação, conseguiu um tempo de 1:38.292 minutos, 1,182 segundos à frente do segundo classificado, Alex Lowes (Kawasaki).

Nicolò Bulega, de 24 anos, também foi significativamente mais rápido do que no seu último teste no Circuito de Jerez, no início de novembro, quando terminou em segundo lugar com um tempo de 1:38.726 minutos. "Tenho boas sensações e posso puxar o máximo que quiser," disse o Campeão do Mundo de Supersport, feliz. "Diverti-me muito com a minha moto e com a minha equipa. Tivemos um bom começo e estamos no caminho certo."

Bulega já teve várias oportunidades de se familiarizar com a Panigale V4R no ano passado. O primeiro teste em 2024 será sobre a continuação deste trabalho. "Estamos a trabalhar na minha posição na moto e fizemos diferentes ajustes no guiador, por exemplo. Basicamente, nada de importante, tratava-se sobretudo de ter uma boa base. Na quinta-feira vamos continuar a trabalhar nestas coisas e tentar melhorar, também com pneus usados", disse Bulega.

Para além da superbike, a equipa é completamente nova para Bulega, à exceção do seu chefe de equipa Tommaso Raponi. Como é que ele se está a adaptar? "Sinto-me confortável, temos uma boa relação. E é mais fácil para mim porque pude levar o meu chefe de equipa comigo no Campeonato do Mundo de Supersport. Conheço-o, o que é importante para mim. O resto da equipa é nova para mim, primeiro temos de construir uma base de confiança, mas isso não é um problema."

O companheiro de equipa da Ducati, Alvaro Bautista, que terminou o teste de quarta-feira mais cedo devido a dores no pescoço e terminou em 10º lugar, disse que Bulega é um forte rival para ele este ano. "Isso deixa-me orgulhoso. Fico contente por ouvir isso de um campeão como ele", disse Bulega, mas ao mesmo tempo sublinhou: "Sou rápido com pneus novos, mas ainda preciso de ganhar mais experiência com pneus usados. Se eu também for rápido com eles, então serei muito competitivo."

Tempos do Teste de Jerez do Campeonato do Mundo de Superbikes (24.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38.292 min

2º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,182 seg

3º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1,229

4º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,239

5º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,387

6º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,390

7º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,392

8º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,471

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,481

10º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,555

11º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,625

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,711

13º Scott Redding (GB), BMW, +1,750

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,767

15º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,841

16º Iker Lecuona (E), Honda, +2,087

17º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,257

18º Xavi Vierge (E), Honda, +2,384

19º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,143

20º Bradley Smith (GB), BMW, +3,570

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,606

Campeonato do Mundo de Supersport:

1º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42.015 min

2º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'42.144

3º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1m42,159s

4º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42.614

5º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42.633

6º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42.648

7º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1m43,181s

8º Yari Montella (I), Ducati, 1m43,281s

9º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'43.780

10º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44.401

11º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404

12º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44.415

13º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44.758