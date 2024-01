Philipp Öttl, de Yamaha: "Todo es más extremo".

Philipp Öttl ya ha pasado seis días practicando con una Yamaha de serie en Valencia, y el miércoles debutó con la moto de carreras del equipo GMT94 en el Circuito de Jerez.

"La impresión es positiva, aunque la moto es completamente diferente a la Ducati y también a la moto de serie que he pilotado hasta ahora", dijo el piloto de 27 años en el encuentro con SPEEDWEEK.com. "El miércoles fue bien, hicimos algunos ajustes para sentirme cómodo. Es normal que lleve un tiempo acostumbrarse. Fui el único piloto que probó con su moto de carreras por primera vez. Desde ese punto de vista, ha ido bastante bien, hemos trabajado paso a paso en la dirección correcta y hemos dado muchas vueltas."

Con 80 vueltas, el bávaro fue uno de los más ocupados, y con neumáticos de carrera se quedó a sólo 0,6 segundos de la cabeza. ¿Puede Öttl describir la diferencia entre la R1 de serie y la Superbike? "Todo parece más intenso", intentó expresar con palabras sus impresiones. "El ADN básico es más o menos el mismo, pero hay mucha más potencia. Todo es un poco más extremo, tienes que acostumbrarte. Me resulta familiar, pero al mismo tiempo es diferente. Hay que aprovechar los puntos fuertes de esta moto, sobre todo al entrar en las curvas. He empezado con una puesta a punto con la que también corren los demás, no estamos lejos de una base. Soy optimista y creo que estaremos listos para ser competitivos en la primera carrera".

Antes del inicio del Campeonato del Mundo el último fin de semana de febrero en Australia, Öttl probará otro día en Jerez el jueves, luego la semana que viene el lunes y martes en Portimao y el lunes y martes antes del inicio del Mundial en Phillip Island. Por lo tanto, tiene por delante un total de cinco días de pruebas.

Tiempos Test Jerez Campeonato del Mundo de Superbike (24.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38.292 min.

2º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.182 seg.

3º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1.229

4º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.239

5º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.387

6º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1.390

7º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.392

8º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.471

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.481

10º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.555

11º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.625

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.711

13º Scott Redding (GB), BMW, +1.750

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.767

15º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.841

16º Iker Lecuona (E), Honda, +2.087

17º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.257

18º Xavi Vierge (E), Honda, +2.384

19º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.143

20º Bradley Smith (GB), BMW, +3.570

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.606

Campeonato del Mundo Times Supersport:

1º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42.015 min

2º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'42.144

3º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1'42.159

4º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42.614

5º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42.633

6º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42.648

7º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1'43.181

8º Yari Montella (I), Ducati, 1'43.281

9º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'43.780

10º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44.401

11º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404

12º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44.415

13º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44.758