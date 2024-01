Philipp Öttl à propos de la Yamaha de course : "Tout est plus extrême".

Philipp Öttl s'est déjà entraîné pendant six jours à Valence avec une Yamaha de série. Mercredi , il a fait sa première apparition sur le Circuito de Jerez au guidon de la moto de course du team GMT94.

"L'impression est positive, même si la moto est très différente de la Ducati et aussi de la moto de série que j'ai conduite jusqu'à présent", a raconté le pilote de 27 ans lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "La journée de mercredi a été bonne, nous avons fait quelques ajustements pour que je me sente à l'aise. C'est normal que cela prenne un peu de temps pour s'adapter. J'étais le seul pilote à faire des essais pour la première fois avec sa moto de course. De ce point de vue, c'était plutôt bien, nous avons travaillé pas à pas dans la bonne direction et nous avons fait beaucoup de tours".

Avec 80 tours, le Bavarois a été l'un des plus assidus. En pneus de course, il ne lui manque que 0,6 seconde pour être en tête. Öttl peut-il décrire la différence entre la R1 de série et la Superbike ? "Tout semble plus intense", a-t-il tenté d'exprimer ses impressions. "L'ADN de base est à peu près le même, mais il y a nettement plus de puissance. Tous les points sont un peu plus extrêmes, il faut s'y habituer. On a l'impression que c'est familier, mais en même temps c'est différent. Tu dois utiliser les points sur lesquels cette moto est bonne, en particulier pour entrer dans les virages. J'ai commencé avec des réglages que les autres utilisent aussi, nous ne sommes pas loin d'une base. Je suis optimiste et je pense que d'ici la première course, nous serons prêts à être compétitifs".

Avant le coup d'envoi du championnat du monde le dernier week-end de février en Australie, Öttl effectuera une nouvelle journée d'essais jeudi à Jerez, puis la semaine prochaine lundi et mardi à Portimao et lundi et mardi avant le début du championnat à Phillip Island. Il lui reste donc cinq jours de tests au total.

Temps du test de Jerez du championnat du monde Superbike (24.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38,292 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,182 sec

3. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1,229

4. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,239

5. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,387

6. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,390

7. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,392

8. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,471

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,481

10. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,555

11. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,625

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,711

13. Scott Redding (GB), BMW, +1,750

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,767

15. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,841

16. Iker Lecuona (E), Honda, +2,087

17. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,257

18. Xavi Vierge (E), Honda, +2,384

19. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,143

20. Bradley Smith (GB), BMW, +3,570

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,606

Temps du championnat du monde Supersport :

1. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42,015 min

2. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:42,144

3. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:42,159

4. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,614

5. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42,633

6. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42,648

7. Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:43,181

8. Yari Montella (I), Ducati, 1:43,281

9. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:43,780

10. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,401

11. Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44,404

12. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44,415

13. Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44,758