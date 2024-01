Philipp Öttl sulle corse Yamaha: "Tutto è più estremo".

Philipp Öttl ha già trascorso sei giorni di prove su una Yamaha di serie a Valencia e mercoledì ha fatto il suo debutto sulla moto da corsa del team GMT94 al Circuito de Jerez.

"L'impressione è positiva, anche se la moto è completamente diversa dalla Ducati e anche dalla moto di serie che ho guidato finora", ha detto il 27enne all'incontro con SPEEDWEEK.com. "Mercoledì è andata bene, abbiamo fatto alcune regolazioni in modo da sentirmi a mio agio. È normale che ci voglia un po' di tempo per abituarsi. Sono stato l'unico pilota che ha provato per la prima volta con la moto da corsa. Da questo punto di vista è andata abbastanza bene, abbiamo lavorato passo dopo passo nella giusta direzione e abbiamo fatto molti giri".

Con 80 giri, il bavarese è stato uno dei più impegnati, e con le gomme da gara era a soli 0,6 secondi dalla vetta. Öttl può descrivere la differenza tra la R1 di serie e la Superbike? "Tutto sembra più intenso", ha cercato di esprimere a parole le sue impressioni. "Il DNA di base è più o meno lo stesso, ma la potenza è nettamente superiore. Tutto è un po' più estremo, bisogna abituarsi. È una sensazione familiare, ma allo stesso tempo diversa. Bisogna sfruttare le aree in cui questa moto è brava, soprattutto in entrata di curva. Ho iniziato con un assetto che hanno anche gli altri, non siamo lontani da una base. Sono ottimista sul fatto che saremo pronti a essere competitivi per la prima gara".

Prima dell'apertura del Campionato del Mondo nell'ultimo fine settimana di febbraio in Australia, Öttl effettuerà un altro giorno di test a Jerez giovedì, poi la prossima settimana lunedì e martedì a Portimao e lunedì e martedì prima dell'inizio del Campionato del Mondo a Phillip Island. Ha quindi davanti a sé un totale di cinque giorni di test.

Tempi Test di Jerez Campionato mondiale Superbike (24.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38.292 min.

2° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.182 sec.

3° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1.229

4° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.239

5° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.387

6° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1.390

7° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.392

8° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.471

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.481

10° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.555

11° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.625

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.711

13° Scott Redding (GB), BMW, +1.750

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.767

15° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.841

16° Iker Lecuona (E), Honda, +2.087

17° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.257

18° Xavi Vierge (E), Honda, +2.384

19° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.143

20° Bradley Smith (GB), BMW, +3.570

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.606

Campionato mondiale Supersport:

1° Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42.015 min.

2° Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'42.144

3° Can Öncü (TR), Kawasaki, 1'42.159

4° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42.614

5° Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42.633

6° Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.648

7° Lucas Mahias (F), Yamaha, 1'43.181

8° Yari Montella (I), Ducati, 1'43.281

9° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'43.780

10° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44.401

11° Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404

12° Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44.415

13° Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44.758