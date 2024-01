Philipp Öttl sobre a corrida com a Yamaha: "Tudo é mais extremo"

Depois de mudar da Ducati para a Yamaha, Philipp Öttl pilotou a versão da R1 para o Campeonato do Mundo de Superbikes pela primeira vez na quarta-feira em Jerez. Ele descreveu as suas impressões ao SPEEDWEEK.com.

Philipp Öttl já passou seis dias a treinar com uma Yamaha de produção em Valência e na quarta-feira estreou-se com a moto de corrida da equipa GMT94 no Circuito de Jerez.

"A impressão é positiva, apesar de a moto ser completamente diferente da Ducati e também da moto de produção que pilotei até agora," disse o piloto de 27 anos no encontro com a SPEEDWEEK.com. "Quarta-feira foi bom, fizemos alguns ajustes para que eu me sinta confortável. É normal que demore algum tempo a habituarmo-nos a ela. Fui o único piloto que testou com a sua mota de corrida pela primeira vez. Desse ponto de vista, foi muito bom, trabalhámos passo a passo na direção certa e fizemos muitas voltas."

Com 80 voltas, o bávaro foi um dos mais activos e, com pneus de corrida, ficou a apenas 0,6 segundos da liderança. Öttl consegue descrever a diferença entre a R1 de produção e a Superbike? "Tudo parece mais intenso", tentou pôr as suas impressões em palavras. "O ADN básico é praticamente o mesmo, mas há muito mais potência. Tudo é um pouco mais extremo, temos de nos habituar a isso. É uma sensação familiar, mas ao mesmo tempo é diferente. Temos de utilizar as áreas em que esta moto é boa, especialmente quando entramos nas curvas. Comecei com uma configuração com que os outros também andam, não estamos muito longe de uma base. Estou otimista quanto a estarmos prontos para sermos competitivos na primeira corrida."

Antes da abertura do Campeonato do Mundo no último fim de semana de fevereiro na Austrália, Öttl vai testar mais um dia em Jerez na quinta-feira, depois na próxima semana na segunda e terça-feira em Portimão e na segunda e terça-feira antes do início do Campeonato do Mundo em Phillip Island. Assim, tem um total de cinco dias de testes pela frente.

Tempos Teste Jerez Campeonato do Mundo de Superbike (24.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38.292 min

2º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,182 seg

3º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1,229

4º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,239

5º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,387

6º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,390

7º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,392

8º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,471

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,481

10º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,555

11º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,625

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,711

13º Scott Redding (GB), BMW, +1,750

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,767

15º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,841

16º Iker Lecuona (E), Honda, +2,087

17º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,257

18º Xavi Vierge (E), Honda, +2,384

19º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,143

20º Bradley Smith (GB), BMW, +3,570

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,606

Campeonato do Mundo de Supersport:

1º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42.015 min

2º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'42.144

3º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1m42,159s

4º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42.614

5º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42.633

6º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42.648

7º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1m43,181s

8º Yari Montella (I), Ducati, 1m43,281s

9º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'43.780

10º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44.401

11º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404

12º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44.415

13º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44.758