Jonathan Rea aime le moteur Crossplane de sa Yamaha

Avec un temps de 1:39,682 min, le nouveau venu chez Yamaha, Jonathan Rea, a été 1,390 sec plus lent que le meilleur du jour, Nicolò Bulega (Ducati), qui avait pourtant réalisé son meilleur temps avec un pneu arrière qualificatif.

Rea ne s'est pas lancé dans une chasse au temps mercredi, car il avait beaucoup de travail de réglage au programme à Jerez. "C'était une bonne journée, nous avons fait beaucoup de tours", a déclaré le sextuple champion du monde de Superbike, satisfait. "Le niveau d'adhérence sur la piste était cependant un peu plus faible que lors du dernier test. Nous avons travaillé sur différents réglages de la moto. Il est très difficile de comprendre l'impact des changements lorsque l'on pilote une moto que l'on ne connaît pas encore bien. Nous avons essayé quelques idées pour voir comment la moto réagit aux changements. Nous nous sommes également concentrés sur l'arrière et la traction. Et nous avons essayé des choses pour que la moto tourne un peu mieux. En premier lieu, nous avons travaillé sur le châssis".

Pour Rea, qui fêtera son 37e anniversaire le 2 février, il s'agit déjà du troisième test à Jerez avec son nouvel employeur. Lors de ses débuts sur la Yamaha les 31 octobre et 1er novembre, il a terminé troisième le deuxième jour avec son meilleur tour en 1:39,179 min. Avec ce temps, il était déjà plus rapide qu'avec la Kawasaki lors des courses de la finale de la saison. Le passage de la ZX-10RR à la R1 a été facile pour l'Irlandais du Nord. Lors du deuxième test fin novembre, Rea a réalisé un temps de 1:38,592 min, soit presque 6/10e de seconde de plus. À titre de comparaison, Rea a établi le record de pole en 2019 avec 1:38,247 min.

"En novembre, nous avons fait beaucoup de tours ici et nous avons aussi fait une simulation de course. Il s'agit maintenant de comprendre les modifications que nous avons apportées entre-temps", a souligné Rea à SPEEDWEEK.com. "Mercredi, j'ai surtout roulé avec les pneus de course normaux, mais aussi avec les tendres SCX. Mais le pneu normal me donne plus de stabilité ici. Une chasse au temps avec le qualificatif n'était pas importante pour nous. Lors du test de Portimao, nous nous concentrerons davantage sur la vitesse avant d'aller en Australie. À Jerez, il s'agira davantage de comprendre des choses fondamentales sur la moto".

Le caractère du moteur de la R1 est très différent de celui de la ZX-10RR. Rea a un faible pour le moteur Crossplane, cette construction de vilebrequin avec une séquence d'allumage irrégulière réduit les forces d'inertie et assure une réponse plus linéaire à l'accélération. "J'aime beaucoup le caractère de ce moteur. Yamaha a fait un travail formidable", s'est-il félicité. "Le moteur est très convivial et l'électronique de la moto fonctionne très bien. Lors de notre simulation de course en novembre, la moto s'est montrée très constante jusqu'à la fin, c'était mieux que ce que j'attendais. L'année dernière, j'ai vu que Toprak avait quelques avantages. Avec ma moto précédente, j'avais bien sûr aussi des avantages. Mais le moteur de la Yamaha est très bon, la charge sur le pneu est très linéaire, du tour 1 au tour 21. Et le moteur a beaucoup de couple, la moto est très agréable à piloter".

Temps du test de Jerez du championnat du monde de Superbike (24.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38,292 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,182 sec

3. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1,229

4. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,239

5. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,387

6. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,390

7. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,392

8. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,471

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,481

10. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,555

11. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,625

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,711

13. Scott Redding (GB), BMW, +1,750

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,767

15. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,841

16. Iker Lecuona (E), Honda, +2,087

17. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,257

18. Xavi Vierge (E), Honda, +2,384

19. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,143

20. Bradley Smith (GB), BMW, +3,570

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,606

Temps du championnat du monde Supersport :

1. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42,015 min

2. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:42,144

3. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:42,159

4. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,614

5. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42,633

6. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42,648

7. Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:43,181

8. Yari Montella (I), Ducati, 1:43,281

9. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:43,780

10. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,401

11. Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44,404

12. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44,415

13. Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44,758