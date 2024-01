Jonathan Rea ama il motore crossplane della sua Yamaha

Con il suo tempo di 1:39.682 minuti, il nuovo arrivato in Yamaha Jonathan Rea è stato più lento di 1,390 secondi rispetto al pilota più veloce della giornata, Nicolò Bulega (Ducati), che ha ottenuto il suo miglior tempo con una gomma posteriore da qualifica.

Rea non ha iniziato una rincorsa al tempo mercoledì, poiché a Jerez aveva in programma molto lavoro di messa a punto. "È stata una buona giornata, abbiamo fatto molti giri", ha dichiarato soddisfatto il sei volte campione del mondo Superbike. "Tuttavia, il livello di aderenza della pista era leggermente inferiore rispetto all'ultimo test. Abbiamo lavorato su diverse impostazioni della moto. È molto difficile capire l'effetto delle modifiche quando si guida una moto che non si conosce ancora bene. Abbiamo provato alcune idee per vedere come la moto reagisce ai cambiamenti. Ci siamo concentrati anche sul posteriore e sulla trazione. E abbiamo provato a far girare la moto un po' meglio. Prima di tutto, abbiamo lavorato sul telaio".

Per Rea, che il 2 febbraio compie 37 anni, si tratta già del terzo test a Jerez con il suo nuovo datore di lavoro. Al suo debutto sulla Yamaha il 31 ottobre e il 1° novembre, si è classificato terzo il secondo giorno con il suo giro più veloce in 1:39.179 minuti. Con questo tempo, era già più veloce che con la Kawasaki nelle gare del finale di stagione. Il passaggio dalla ZX-10RR alla R1 è stato facile per il nordirlandese. Nel secondo test di fine novembre, Rea è stato più veloce di quasi 6 decimi di secondo con un tempo di 1:38.592 minuti. Per fare un confronto: Rea ha stabilito il record della pole nel 2019 con 1:38.247 minuti.

"Abbiamo fatto molti giri qui a novembre e abbiamo anche fatto una simulazione di gara. Ora si tratta di capire le modifiche che abbiamo apportato nel frattempo", ha sottolineato Rea a SPEEDWEEK.com. "Mercoledì ho utilizzato principalmente le gomme da gara normali, ma anche le morbide SCX. Ma qui il pneumatico normale mi dà più stabilità. La ricerca dei tempi con le gomme da qualifica non era importante per noi. Nel test di Portimao ci concentreremo maggiormente sull'essere veloci prima di andare in Australia. A Jerez si tratta più che altro di capire le cose fondamentali della moto".

La R1 si differenzia notevolmente dalla ZX-10RR in termini di carattere del motore. Rea è appassionato del motore crossplane: questo design dell'albero motore con ordine di accensione irregolare riduce le forze inerziali e garantisce una risposta più lineare dell'acceleratore. "Mi piace molto il carattere del motore. Yamaha ha fatto un ottimo lavoro", ha commentato. "Il motore è molto facile da usare e l'elettronica della moto funziona molto bene. Durante la nostra simulazione di gara a novembre, la moto si è comportata in modo molto costante fino alla fine, meglio di quanto mi aspettassi. L'anno scorso ho visto che Toprak aveva dei vantaggi. Naturalmente, anche io avevo dei vantaggi con la mia moto precedente. Ma il motore della Yamaha è molto buono, il carico sul pneumatico è molto lineare - dal primo al ventunesimo giro - e il motore ha molta coppia, la moto è molto piacevole da guidare".

Tempi Test di Jerez Campionato mondiale Superbike (24.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38.292 min.

2° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.182 sec.

3° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1.229

4° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.239

5° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.387

6° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1.390

7° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.392

8° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.471

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.481

10° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.555

11° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.625

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.711

13° Scott Redding (GB), BMW, +1.750

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.767

15° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.841

16° Iker Lecuona (E), Honda, +2.087

17° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.257

18° Xavi Vierge (E), Honda, +2.384

19° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.143

20° Bradley Smith (GB), BMW, +3.570

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.606

Campionato mondiale Supersport:

1° Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42.015 min.

2° Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'42.144

3° Can Öncü (TR), Kawasaki, 1'42.159

4° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42.614

5° Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42.633

6° Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.648

7° Lucas Mahias (F), Yamaha, 1'43.181

8° Yari Montella (I), Ducati, 1'43.281

9° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'43.780

10° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44.401

11° Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404

12° Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44.415

13° Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44.758