Jonathan Rea adora o motor crossplane da sua Yamaha

Com o tempo de 1:39.682 minutos, o estreante da Yamaha Jonathan Rea foi 1,390 segundos mais lento do que o piloto mais rápido do dia, Nicolò Bulega (Ducati), que estabeleceu o seu melhor tempo com um pneu traseiro de qualificação.

Rea não iniciou uma perseguição ao tempo na quarta-feira, uma vez que tinha muito trabalho de afinação no programa em Jerez. "Foi um bom dia, fizemos muitas voltas," disse o seis vezes Campeão do Mundo de Superbike com satisfação. "No entanto, o nível de aderência da pista era ligeiramente inferior ao do último teste. Trabalhámos em várias configurações da moto. É muito difícil perceber como as mudanças nos afectam quando estamos a conduzir uma moto que ainda não conhecemos bem. Experimentámos algumas ideias para que eu pudesse ver como a moto reage às mudanças. Também nos concentrámos na traseira e na tração. E tentámos coisas para fazer com que a moto virasse um pouco melhor. Em primeiro lugar e acima de tudo, trabalhámos no chassis."

Para Rea, que celebra o seu 37º aniversário a 2 de fevereiro, este é já o terceiro teste em Jerez com o seu novo empregador. Na sua estreia com a Yamaha, a 31 de outubro e 1 de novembro, terminou em terceiro no segundo dia com a volta mais rápida de 1:39.179 minutos. Com este tempo, já foi mais rápido do que com a Kawasaki nas corridas do final da época. A mudança da ZX-10RR para a R1 foi fácil para o irlandês do norte. No segundo teste no final de novembro, Rea foi quase 6/10 de segundo mais rápido com um tempo de 1:38.592 minutos. Para comparação: Rea estabeleceu o recorde da pole em 2019 com 1:38,247 min.

"Fizemos muitas voltas aqui em novembro e também fizemos uma simulação de corrida. Agora é uma questão de entender as mudanças que fizemos nesse meio tempo", enfatizou Rea ao SPEEDWEEK.com. "Na quarta-feira usei principalmente os pneus normais de corrida, mas também os macios SCX. Mas o pneu normal dá-me mais estabilidade aqui. Perseguir tempos com os pneus de qualificação não era importante para nós. No teste de Portimão vamos concentrar-nos mais em sermos rápidos antes de irmos para a Austrália. Em Jerez, é mais uma questão de perceber coisas básicas sobre a moto."

A R1 difere significativamente da ZX-10RR em termos de carácter do motor. Rea gosta do motor crossplane, este desenho da cambota com ordem de disparo irregular reduz as forças de inércia e garante uma resposta mais linear do acelerador. "Gosto muito do carácter do motor. A Yamaha fez um ótimo trabalho", elogiou. "O motor é muito fácil de utilizar e a eletrónica da moto funciona muito bem. Durante a nossa simulação de corrida em novembro, a moto comportou-se de forma muito consistente até ao fim, o que foi melhor do que eu esperava. No ano passado, vi com o Toprak que ele tinha algumas vantagens. Claro que eu também tinha vantagens com a minha mota anterior. Mas o motor da Yamaha é muito bom, a carga no pneu é muito linear - da 1ª à 21ª volta. E o motor tem muito binário, a moto é muito agradável de conduzir."

Campeonato do Mundo de Superbikes Teste de Jerez (24.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38.292 min

2º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,182 seg

3º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1,229

4º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,239

5º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,387

6º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,390

7º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,392

8º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,471

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,481

10º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,555

11º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,625

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,711

13º Scott Redding (GB), BMW, +1,750

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,767

15º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,841

16º Iker Lecuona (E), Honda, +2,087

17º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,257

18º Xavi Vierge (E), Honda, +2,384

19º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,143

20º Bradley Smith (GB), BMW, +3,570

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,606

Campeonato do Mundo de Supersport:

1º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42.015 min

2º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'42.144

3º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1m42,159s

4º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42.614

5º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42.633

6º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42.648

7º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1m43,181s

8º Yari Montella (I), Ducati, 1m43,281s

9º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'43.780

10º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44.401

11º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404

12º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44.415

13º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44.758