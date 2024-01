Bautista : "J'ai trouvé ce qui était moins pire"

Avec 59 victoires depuis ses débuts en Superbike en 2019, Alvaro Bautista est devenu le pilote Ducati le plus titré de l'histoire du Championnat du monde Superbike. Champion en 2022 et 2023, le pilote de 39 ans est pour beaucoup le favori de cette année encore.

Mais Bautista souffre toujours des séquelles de sa chute à Jerez le 1er novembre, qui lui a déplacé les disques intervertébraux entre trois vertèbres cervicales. Au cours des deux mois qui ont suivi, il a parfois ressenti de terribles douleurs et, lors de son retour en Superbike mercredi, il a dû s'arrêter prématurément car il avait atteint un point qu'il ne voulait pas dépasser, tant physiquement que du point de vue de la douleur.

Les changements de règles pour cette année présentent des avantages et des inconvénients pour Bautista. Du côté positif, sa Panigale V4R pourra tourner 500 tr/min de plus que l'an dernier et ne s'arrêtera qu'à 16.100 tr/min. Le point négatif pour l'Espagnol est que pour la première fois, il existe un poids minimum pour le pilote en pleine possession de ses moyens - celui-ci a été défini à 80 kilos.

Comme Bautista se situe nettement en dessous, il devra ajouter du poids pour le championnat du monde 2024. En l'état actuel des choses, cela représentera 5 à 6 kg, qui devront être ajoutés à la moto.

"La moto semble plus lourde, ma première impression lors du test à la fin de l'année dernière n'était pas bonne", a jugé Alvaro. "Dans les virages rapides, j'avais du mal à garder la ligne, la moto poussait toujours vers l'extérieur. Il est aussi beaucoup plus difficile de freiner avec précision. Nous avons donc essayé différentes répartitions de poids. Ducati a beaucoup travaillé pendant l'hiver pour réduire autant que possible l'influence du poids supplémentaire".

Avec succès. "Sur la base des données de novembre, Ducati a décidé de me donner le choix entre deux versions", a expliqué Bautista lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com dans le paddock du circuit de Jerez. "Mercredi, j'ai effectué des tests comparatifs avec les deux motos et, malgré mes limites physiques, j'ai pu déterminer sur quelle moto la répartition des poids supplémentaires était la moins mauvaise. Nous avons décidé avec laquelle nous allions continuer".

La clé de calcul pour les poids supplémentaires se présente comme suit : Si un pilote pèse moins de 80 kg tout habillé, la différence avec son poids réel est prise et divisée par deux. Par exemple, si le pilote pèse 68 kg, la différence est de 12 kg. En divisant cette différence par deux, on obtient 6 kg supplémentaires.

L'Espagnol voulait essayer de développer sa masse musculaire pendant l'hiver afin d'être plus lourd. "Mais à cause de ma blessure, je n'ai pu travailler sur mon corps et prendre un peu de poids que ces deux dernières semaines. Avec la combinaison en cuir, il n'y a pas non plus beaucoup de marge de manœuvre. Nous avons essayé de l'alourdir un peu, mais tu ne peux pas gagner plus d'un demi-kilo. Car tu dois veiller à ce qu'elle reste souple, le cuir ne doit pas être trop épais".

A quatre semaines du début de la saison en Australie, Bautista en est convaincu : "Il sera très difficile pour moi de revenir au même niveau que l'an dernier, car je n'ai plus le même feeling avec la moto. Une moto plus lourde rend presque tout plus difficile".

Le fait que les principaux adversaires d'Alvaro aient changé de constructeur pour 2024 au cours des deux dernières années ne change rien à cette appréciation : "Toprak et Johnny Rea sont toujours rapides, quelle que soit la moto. Ils se battront tous les deux pour les victoires et le titre. Je ne pense pas non plus qu'ils seront les seuls à le faire. Je vois Locatelli plus proche et je pense que Nicolo Bulega se débrouillera très bien. Ce sera une saison intéressante, la densité des performances sera plus élevée".

Temps du test de Jerez du championnat du monde de Superbike (24.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38,292 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,182 sec

3. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1,229

4. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,239

5. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,387

6. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,390

7. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,392

8. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,471

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,481

10. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,555

11. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,625

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,711

13. Scott Redding (GB), BMW, +1,750

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,767

15. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,841

16. Iker Lecuona (E), Honda, +2,087

17. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,257

18. Xavi Vierge (E), Honda, +2,384

19. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,143

20. Bradley Smith (GB), BMW, +3,570

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,606

Temps du championnat du monde Supersport :

1. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42,015 min

2. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:42,144

3. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:42,159

4. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,614

5. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42,633

6. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42,648

7. Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:43,181

8. Yari Montella (I), Ducati, 1:43,281

9. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:43,780

10. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,401

11. Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44,404

12. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44,415

13. Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44,758