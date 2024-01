Bautista: "Ho scoperto cosa c'è di meno brutto".

Con 59 vittorie dal suo debutto in Superbike nel 2019, Alvaro Bautista è diventato il pilota Ducati più vincente nella storia del Campionato Mondiale Superbike. Il 39enne è stato campione nel 2022 e nel 2023 e molti lo considerano il favorito anche quest'anno.

Tuttavia, Bautista sta ancora soffrendo per i postumi dell'incidente di Jerez del 1° novembre, in cui ha spostato i dischi tra tre vertebre del collo. Nei due mesi successivi ha accusato forti dolori e mercoledì si è dovuto ritirare anticipatamente dal suo ritorno in Superbike perché aveva raggiunto un livello fisico e di dolore che non voleva superare.

Le modifiche al regolamento di quest'anno comportano vantaggi e svantaggi per Bautista. Un aspetto positivo per Bautista è che la sua Panigale V4R potrà girare a 500 giri/minuto in più rispetto all'anno scorso e si spegnerà solo a 16.100 giri/minuto. Un aspetto negativo per lo spagnolo è che per la prima volta è stato fissato un peso minimo per il pilota in kit completo, definito in 80 chilogrammi.

Poiché Bautista è ben al di sotto di questa soglia, dovrà aggiungere peso per il Campionato del Mondo 2024. Allo stato attuale delle cose, si tratta di 5-6 kg, che dovranno essere applicati alla moto.

"La moto sembra più pesante, la mia prima impressione al test alla fine dell'anno scorso non era buona", ha detto Alvaro. "Non riuscivo a tenere la linea nelle curve veloci, la moto spingeva sempre verso l'esterno. Anche frenare con precisione è molto più difficile. Abbiamo quindi provato diverse distribuzioni dei pesi. Ducati ha lavorato duramente durante l'inverno per ridurre al minimo l'influenza del peso aggiuntivo".

Con successo. "Sulla base dei dati di novembre, Ducati ha deciso di darmi due versioni tra cui scegliere", ha spiegato Bautista durante l'incontro con SPEEDWEEK.com nel paddock del circuito di Jerez. "Mercoledì ho guidato le due moto in test comparativi e, nonostante le mie limitazioni fisiche, ho potuto vedere quale moto risentiva meno della distribuzione del peso extra. Abbiamo deciso con quale delle due continueremo".

La chiave di calcolo per i pesi aggiuntivi è la seguente: Se un pilota pesa meno di 80 kg in kit completo, la differenza rispetto al suo peso reale viene presa e dimezzata. Ad esempio, se il pilota pesa 68 kg, la differenza è di 12 kg. Dimezzando questo valore si ottengono 6 kg di peso aggiuntivo.

Lo spagnolo voleva cercare di accumulare più massa muscolare durante l'inverno per diventare più pesante. "Ma a causa dell'infortunio, ho potuto lavorare sul mio corpo e mettere su peso solo nelle ultime due settimane. Non c'è molto spazio di manovra nemmeno con la tuta di pelle. Abbiamo cercato di appesantirla un po', ma si può guadagnare solo mezzo chilo al massimo. Bisogna fare in modo che rimanga morbida, la pelle non deve essere troppo spessa".

A quattro settimane dall'inizio della stagione in Australia, Bautista è convinto: "Sarà molto difficile per me raggiungere lo stesso livello dell'anno scorso perché non ho più lo stesso feeling con la moto. Una moto più pesante rende quasi tutto più difficile".

Il fatto che i maggiori rivali di Alvaro abbiano cambiato costruttore per il 2024 negli ultimi due anni non cambia questa valutazione: "Toprak e Johnny Rea sono sempre veloci, indipendentemente dalla moto che guidano. Entrambi lotteranno per le vittorie e per il titolo. Non credo che saranno gli unici a farlo. Penso che Locatelli sia più vicino e che Nicolò Bulega farà molto bene. Sarà una stagione interessante, la densità di potenza sarà maggiore".

Tempi Test di Jerez Campionato Mondiale Superbike (24.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38.292 min.

2° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.182 sec.

3° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1.229

4° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.239

5° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.387

6° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1.390

7° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.392

8° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.471

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.481

10° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.555

11° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.625

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.711

13° Scott Redding (GB), BMW, +1.750

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.767

15° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.841

16° Iker Lecuona (E), Honda, +2.087

17° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.257

18° Xavi Vierge (E), Honda, +2.384

19° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.143

20° Bradley Smith (GB), BMW, +3.570

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.606

Campionato mondiale Supersport:

1° Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42.015 min.

2° Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'42.144

3° Can Öncü (TR), Kawasaki, 1'42.159

4° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42.614

5° Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42.633

6° Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.648

7° Lucas Mahias (F), Yamaha, 1'43.181

8° Yari Montella (I), Ducati, 1'43.281

9° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'43.780

10° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44.401

11° Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404

12° Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44.415

13° Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44.758